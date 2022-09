XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

25,10 EUR +0,40% (01.09.2022, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

25,00 EUR -0,79% (31.08.2022)



ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1



WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M



Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E



Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (01.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy" für die Aktie der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E).Blue Cap habe sich im ersten Halbjahr sehr gut entwickelt: Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA sei verdoppelt worden, der berichtete (unbereinigte) Wert sogar verdreifacht. Allerdings werde das zweite Halbjahr 2022 schwieriger, da erhebliche Kostensteigerungen im Energie- und Materialbereich die Marge belasten würden.Obwohl das Management die Umsatzprognose für 2022 kürzlich von zuvor 305 bis 325 Mio. Euro auf 335 bis 350 Mio. Euro angehoben habe, werde das bereinigte operative Betriebsergebnis weiterhin zwischen 27 und 32 Mio. Euro erwartet, was mit einer Marge von 8 bis 9 Prozent einhergehe - eigentlich sei ein Wert von 9 und 10 Prozent anvisiert worden. Dennoch würden die Zahlen aus Sicht des Analysten die hohe Robustheit des Blue-Cap-Portfolios demonstrieren.Der Analyst habe seine operativen Margenschätzungen trotzdem etwas vorsichtiger formuliert, womit der Potenzialwert von zuletzt 44,30 Euro je Aktie auf jetzt 40,00 Euro je Aktie zurückgegangen sei. Damit liege er aber weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs, was auf eine erhebliche Unterbewertung der Blue-Cap-Aktie hinweise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Blue Cap-Aktie: