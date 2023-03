Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Wertentwicklung im Februar erinnert an die Divergenzen, die im vergangenen Jahr zwischen den einzelnen Regionen zu verzeichnen waren, so die Analysten von Postbank Research.Ausblick: Bloß keine EuphorieNatürlich werde Europa auch aufgrund der geographischen Nähe zu den anhaltenden geopolitischen Unruhen mit einem Abschlag gehandelt. Obwohl man keine seriösen Prognosen über die weitere militärische Entwicklung abgeben könne, würden die Analysten von Postbank Research die Situation natürlich weiter beobachten. Leider habe sich ihre Erwartung für einen länger anhaltenden Konflikt als richtig erwiesen und schnelle Lösungen seien nicht in Sicht. Die Aktienmärkte würden zu Pragmatismus tendieren und dürften erst bei einem negativen Schock negativ reagieren. In der Zwischenzeit sollten solide Erträge und kluge Managemententscheidungen in den europäischen Unternehmen den Ausschlag geben. (CIO Week up front vom 06.03.2023) (07.03.2023/ac/a/m)