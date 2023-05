NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (22.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von JPMorgan:Mark Strouse, Analyst von JPMorgan, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol Deutschland: 1ZB, NYSE-Ticker-Symbol: BE) hoch, senkt aber das Kursziel.Er sei der Ansicht, dass Anleger die Volatilität nutzen können, um Positionen in der Bloom Energy-Aktie aufzubauen, die seiner Meinung nach langfristig von der Energiewende profitieren werde, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der bevorstehende Analystentag von Bloom Energy, Vertragsankündigungen, fortgesetzte Effizienzverbesserungen in der Anlage in Fremont und weitere Details zu den spezifischen Auswirkungen des Inflation Reduction Act könnten als Katalysatoren für das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers dienen.Mark Strouse, Analyst von JPMorgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Bloom Energy-Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch und senkt das Kursziel von 22 auf 20 USD. (Analyse vom 19.05.2023)Börsenplätze Bloom Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:13,082 EUR +1,38% (22.05.2023, 11:44)