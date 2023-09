unter folgendem Link.



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy, Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) bietet eine kommerziell nutzbare Plattform zur Stromerzeugung auf der Basis von Festoxid-Brennstoffzellen an, die sauberen und zuverlässigen Strom für Unternehmen, wichtige Dienstleistungen und kritische Infrastrukturen liefert. Die brennstoffflexiblen Bloom Energy Server des Unternehmens können neben Erdgas auch Biogas und Wasserstoff nutzen, um Strom mit deutlich höherem Wirkungsgrad zu erzeugen als herkömmliche, verbrennungsbasierte Ressourcen. Die Bloom Energy Server des Unternehmens können individuell angepasst werden, um eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Kostenvorhersage zu bieten. Die Energy-Server-Plattform des Unternehmens unterstützt seine Technologie-Roadmap, einschließlich Wasserstoff-, Elektrolyseur-, Kohlenstoffabscheidungs-, Meeres- und Biogaslösungen. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) unter die Lupe.Morgan Stanley habe seinen Top-Pick im Bereich "Clean Tech" veröffentlicht. Es handele sich um die Aktie von Bloom Energy. Laut Analyst Andrew Percoco sei Bloom Energy "unsere Top-Wahl im Bereich Clean Tech, der maßgeblich von mehreren wichtigen Trends profitiert". Er habe auf den wachsenden Nutzen dezentraler Stromerzeugung vor Ort oder dezentraler Energie verwiesen.Percoco habe gesagt, dass die zunehmende Instabilität im Stromnetz und begrenzte Netzkapazitäten den Hersteller von Brennstoffzellen weiter ankurbeln würden. "Die wachsende Nachfrage nach der Brennstoffzellentechnologie von Bloom Energy, gepaart mit ihrer Fähigkeit, die Produktkosten kontinuierlich um zehn bis 15 Prozent pro Jahr zu senken, dürfte zu einer deutlichen Margensteigerung (plus 751 Basispunkte von 2022 bis 2025) und zu einem freien Cashflow (FCF) in den Jahren 2024 und 2025 führen, was sich in der aktuellen Bewertung nicht widerspiegelt", so Percoco. Der Analyst habe berechnet, dass die Aktien im Vergleich zu ihren Wasserstoff-Konkurrenten mit einem Abschlag von 37 Prozent gehandelt würden, basierend auf den Enterprise-Value-to-Umsatz-Zahlen von 2025. Percoco prognostiziere außerdem die Steuergutschrift für sauberen Wasserstoff aus dem Inflation Reduction Act als einen weiteren bevorstehenden Katalysator für die Konsenserwartungen zu den Einnahmen zwischen 2025 und 2030.Morgan Stanley habe die Bloom Energy-Aktie zum Top-Pick erklärt und das Rating "overweight" bekräftigt. Das Kursziel sehe die US-Bank bei 29 USD, was einem Aufschlag von 92% im Vergleich zum Schlusskurs vom Dienstag entspreche. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Aktie zuletzt etwas von den Tiefs vom Mai lösen können. Der Befreiungsschlag stehe allerdings noch aus. Wichtig wäre zunächst der Sprung über die 38-Tage-Linie. Bei gut 18 USD warte zudem die wichtige 200-Tage-Linie. "Der Aktionär" rate dazu, vor dem Kauf ein positives charttechnisches Signal abzuwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)