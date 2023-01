NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

24,04 USD +6,00% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol Deutschland: 1ZB, NYSE-Ticker-Symbol: BE) unter die Lupe.Die Bloom Energy-Aktie habe sich zuletzt sehr gut erholt. Das habe u.a. an einer positiven Studie von Morgan Stanley gelegen. Zusätzliche Unterstützung für das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers gebe es von politischer Seite, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.01.2023)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bloom Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:22,045 EUR -0,47% (23.01.2023, 12:16)