Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

14,80 EUR -2,28% (04.08.2023, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

16,38 USD -1,15% (04.08.2023, 16:52)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy, Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) bietet eine kommerziell nutzbare Plattform zur Stromerzeugung auf der Basis von Festoxid-Brennstoffzellen an, die sauberen und zuverlässigen Strom für Unternehmen, wichtige Dienstleistungen und kritische Infrastrukturen liefert. Die brennstoffflexiblen Bloom Energy Server des Unternehmens können neben Erdgas auch Biogas und Wasserstoff nutzen, um Strom mit deutlich höherem Wirkungsgrad zu erzeugen als herkömmliche, verbrennungsbasierte Ressourcen. Die Bloom Energy Server des Unternehmens können individuell angepasst werden, um eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Kostenvorhersage zu bieten. Die Energy-Server-Plattform des Unternehmens unterstützt seine Technologie-Roadmap, einschließlich Wasserstoff-, Elektrolyseur-, Kohlenstoffabscheidungs-, Meeres- und Biogaslösungen. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Vorhersage und die Kalkulierbarkeit von Unternehmenszahlen, insbesondere im Wasserstoff-Sektor, seien äußerst schwierig. Teils komme es nach Bekanntgabe zu extremen Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung. Obwohl der Wasserstoffspezialist Bloom Energy die Analystenschätzungen nicht ganz erfüllt habe, reagiere die Aktie relativ unbeeindruckt. Hier die Details zum Zahlenwerk.Bloom Energy habe im zweiten Quartal einen Rekord-Umsatz von 301 Millionen US-Dollar verzeichnet, damit seien die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent gesteigert worden. Der Betriebsverlust sei auf 54,5 Millionen Dollar reduziert worden, im gleichen Quartal des Vorjahres hätten hier noch etwas mehr als 102 Millionen Dollar zu Buche gestanden.CEO Sridhar habe sich mit den Umsatzsteigerungen und den eingeleiteten Kostensenkungen äußerst zufrieden gezeigt. Für die Zukunft sei er dank der verbesserten Anlage für die Kraft-Wärme-Kopplung optimistisch gestimmt. Die Prognosen für das laufende Jahr seien seitens der Konzernführung unverändert geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bloom Energy-Aktie: