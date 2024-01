NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

12,06 USD +5,79% (22.01.2024)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy, Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) bietet eine kommerziell nutzbare Plattform zur Stromerzeugung auf der Basis von Festoxid-Brennstoffzellen an, die sauberen und zuverlässigen Strom für Unternehmen, wichtige Dienstleistungen und kritische Infrastrukturen liefert. Die brennstoffflexiblen Bloom Energy Server des Unternehmens können neben Erdgas auch Biogas und Wasserstoff nutzen, um Strom mit deutlich höherem Wirkungsgrad zu erzeugen als herkömmliche, verbrennungsbasierte Ressourcen. Die Bloom Energy Server des Unternehmens können individuell angepasst werden, um eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Kostenvorhersage zu bieten. Die Energy-Server-Plattform des Unternehmens unterstützt seine Technologie-Roadmap, einschließlich Wasserstoff-, Elektrolyseur-, Kohlenstoffabscheidungs-, Meeres- und Biogaslösungen. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) "hold" auf "sell" zurück.Während Bloom bis 2023 "bemerkenswerte Arbeit" geleistet habe, um die Akzeptanz in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zu steigern, würden die Marktschätzungen für 2024 und 2025 zu aggressiv bleiben angesichts des reduzierten Auslieferungstempos, das durch die jüngste Verlängerung der SK Ecoplant-Partnerschaft des Unternehmens impliziert werde, der anhaltenden Ungewissheit in Bezug auf das Amazon-Volumen und der minimalen Sichtlinie für einen Anstieg des Volumens der Serie 10. Truist sei der Ansicht, dass das "schleppende Tempo" der Wasserstoffentwicklung Bloom letztendlich dazu veranlassen werde, seine mehrjährige Prognose zu reduzieren.Die Analysten von Truist stufen die Bloom Energy-Aktie von "hold" auf "sell" herab. Das Kursziel werde von 12,00 auf 9,00 USD reduziert. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze Bloom Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:11,042 EUR -0,49% (23.01.2024, 15:06)