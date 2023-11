Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy, Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) bietet eine kommerziell nutzbare Plattform zur Stromerzeugung auf der Basis von Festoxid-Brennstoffzellen an, die sauberen und zuverlässigen Strom für Unternehmen, wichtige Dienstleistungen und kritische Infrastrukturen liefert. Die brennstoffflexiblen Bloom Energy Server des Unternehmens können neben Erdgas auch Biogas und Wasserstoff nutzen, um Strom mit deutlich höherem Wirkungsgrad zu erzeugen als herkömmliche, verbrennungsbasierte Ressourcen. Die Bloom Energy Server des Unternehmens können individuell angepasst werden, um eine Kombination aus Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Kostenvorhersage zu bieten. Die Energy-Server-Plattform des Unternehmens unterstützt seine Technologie-Roadmap, einschließlich Wasserstoff-, Elektrolyseur-, Kohlenstoffabscheidungs-, Meeres- und Biogaslösungen. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) unter die Lupe.Obwohl die Wasserstoff-Branche bei der Dekarbonisierung energieintensiver Bereiche eine Schlüsselrolle einnehmen solle, würden sich viele Wasserstoff-Unternehmen schwer tun, gewinnbringend zu arbeiten. Bei Bloom Energy verbessere sich die Situation, hier die Details.Die am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten mache Hoffnung auf bessere Zeiten. So hätten die Amerikaner für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg zum Vorjahr um 36 Prozent auf 400 Millionen US-Dollar vermeldet. Der bereinigte Nettogewinn je verwässerter Aktie habe bei 0,15 Dollar gelegen. Ein Jahr zuvor habe hier noch ein Verlust von 0,20 Dollar je Anteilsschein zu Buche gestanden.Mit den veröffentlichten Zahlen habe der Konzern deutlich über den Erwartungen des Marktes gelegen. So hätten diese durchschnittlich mit einem Verlust von 0,04 Dollar bei 369 Millionen Umsatz gerechnet. Die Börse honoriere das Zahlenwerk mit massiven Kursaufschlägen.Bloom Energy sei auf einem guten Weg, ein erfolgreiches Wasserstoffgeschäft langfristig erfolgreich zu etablieren. Allerdings sei die allgemeine Stimmungslage im Wasserstoffsektor weiterhin kritisch.Bloom Energy sei Mitglied im "Der Aktionär" Wasserstoff Nordamerika-Index. Weitere Indexmitglieder seien unter anderem Plug Power und Ballard Power. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAP könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Wasserstoff-Aktien teilhaben. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link