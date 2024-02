Block stehe seit November wieder auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und habe seitdem rund 30 Prozent zugelegt. Mit Blick auf den Langfrist-Chart stehe das Comeback der Aktie aber noch am Anfang.



Investierte Anleger und spekulativ orientierte Neueinsteiger können daher auf eine Fortsetzung der Erholungsrally setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Block-Aktie. Die jüngsten Zahlen und der Ausblick würden in die richtige Richtung deuten. (Analyse vom 23.02.2024)



Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Zahlungsabwickler Block habe am Donnerstagabend nach Handelsschluss an der Wall Street Zahlen und einen Ausblick veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Die Aktie habe darauf mit einem kräftigen Sprung nach oben reagiert und könnte nun an die Ende Oktober gestartete Erholungsrally anknüpfen.Für das vierte Quartal habe Block einen Nettogewinn von zehn Millionen Dollar oder zwei Cent pro Aktie gemeldet, im Gegensatz zu einem Verlust von 541 Millionen Dollar oder 93 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten ursprünglich einen Verlust von einem Cent pro Aktie erwartet.Auf bereinigter Basis habe Block 45 Cent pro Aktie erzielt, was unter dem Konsens von 58 Cent pro Aktie gelegen habe. Dennoch habe das Unternehmen mit 562 Millionen Dollar beim bereinigten EBITDA die Markterwartungen von 448 Millionen Dollar übertroffen. Der Bruttogewinn sei im vierten Quartal um 22 Prozent auf 2,03 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit ebenfalls über den Erwartungen gelegen.Schlüssel zum Erfolg sei dabei das starke Wachstum der Cash App gewesen, deren Einnahmen um 31 Prozent auf 3,91 Milliarden Dollar gestiegen seien und damit die Schätzungen von durchschnittlich 3,71 Milliarden Dollar übertroffen hätten. Diese Leistung unterstreiche die steigende Beliebtheit der Cash App unter den Verbrauchern und deren zunehmendes Vertrauen in die Plattform als primäre Banklösung.Auch künftig liege ein besonderer Fokus auf dem Ausbau des Cash App-Ökosystems. Block ziele darauf ab, mehr Kunden für Bankdienstleistungen zu gewinnen, wobei die Cash App-Debitkarte als "Eingangstor" dienen solle. Die Direkteinzahlung von Gehaltsschecks sei ebenfalls ein Schwerpunkt, da Kunden, die ihre Gehaltsschecks über Cash App erhalten würden, fast sechsmal mehr ausgeben würden als andere Nutzer, heiße es im Brief an die Aktionäre. Das unterstreiche das Potenzial für gesteigerte Kundenbindung und Umsatzwachstum.Block gebe sich auch für die Zukunft optimistisch. Für das laufende erste Quartal würden 570 bis 590 Millionen Dollar operativer Gewinn (bereinigtes EBITDA) und 2,00 bis 2,02 Milliarden Dollar Bruttogewinn erwartet, was die Markterwartungen übertreffe. Für das gesamte Jahr habe das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von mindestens 2,63 Milliarden Dollar und einen Bruttogewinn von mindestens 8,65 Milliarden Dollar prognostiziert - ebenfalls mehr, als von Analysten bislang erwartet.An der Börse seien Zahlenwerk und Ausblick sehr gut angekommen. Nachdem die Aktie von Block dank der positiven Stimmung im Technologiesektor mehr als fünf Prozent höher aus dem regulären Handel gegangen sei, sei es nachbörslich um weitere 13 Prozent nach oben gegangen.Nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen nehme sie damit nun wieder Kurs auf das Ende Dezember markierte Verlaufshoch bei 79,73 Dollar sowie das 52-Wochen-Hoch von Anfang Juni bei 83,03 Dollar. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über diese beiden Widerstände, dann stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Ende Oktober begonnenen Erholungsrally sehr gut.