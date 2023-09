NYSE-Aktienkurs Block-Aktie:

45,225 USD +1,97% (29.09.2023, 15:45)



ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices.



Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ).Konsumkredit- und Zahlungsunternehmen hätten sich in den letzten Monaten schlechter entwickelt als der Markt, da höhere Zinssätze die Befürchtungen vor einer kurzfristigen Rezession verstärkt hätten. Die Analysten seien der Ansicht, dass eine Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit "ein erheblicher Überhang für Konsumentenkreditgeber und den Markt im Allgemeinen bleibt". Darüber hinaus sei Piper zunehmend besorgt, dass höhere Zinssätze und die Wiederaufnahme der Zahlungen für Studentenschulden Anfang 2024 einen zusätzlichen Gegenwind für die Ausgaben darstellen könnten. Man erwarte, dass diese Gegenwinde die Bewertungsmultiplikatoren kurzfristig gedämpft" halten würden, bevor eine Verbesserung der Vergleichswerte zu vernünftigeren Multiplikatoren führen könne.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die American Express-Aktie weiterhin mit "overweight". Das Kursziel werde von 83,00 auf 77,00 USD gesenkt. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Block-Aktie:42,525 EUR +1,32% (29.09.2023, 16:05)