Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren.



Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (23.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einige Stunden habe es gedauert, nun habe Block (ehemals Square) zur Shortattacke der Investmentfirma Hindenburg Research Stellung bezogen. Die Vorwürfe der Leerverkäufer würdige das Unternehmen darin mit keiner Silbe und kündige stattdessen rechtliche Schritte gegen den "unwahren Shortseller-Report" an."Hindenburg ist für diese Art von Angriffen bekannt, die ausschließlich darauf abzielen, Leerverkäufern die Möglichkeit zu geben, von einem fallenden Aktienkurs zu profitieren. Wir haben den vollständigen Bericht im Zusammenhang mit unseren eigenen Daten geprüft und glauben, dass er darauf abzielt, die Anleger zu täuschen und zu verwirren", heiße es in dem Statement, das Block am Abend auf der Investor-Relations-Website veröffentlicht habe.Das Unternehmen beabsichtige, mit der US-Börsenaufsicht SEC zusammenzuarbeiten und rechtliche Schritte gegen Hindenburg Research wegen des "sachlich falschen und irreführenden Berichts" über das Geschäft mit der Cash App zu prüfen.Darüber hinaus gebe man sich bei Block kämpferisch und zuversichtlich: "Wir sind ein streng reguliertes öffentliches Unternehmen mit regelmäßiger Offenlegungspflicht und haben Vertrauen in unsere Produkte, Berichterstattung, Compliance-Programme und Kontrollen. Wir lassen uns nicht von den typischen Taktiken der Leerverkäufer ablenken." Punkt.Auf die konkreten Vorwürfe von Hindenburg Research, wonach das Management von Block unter anderem zu laxe Geldwäschegesetze und Betrug über die Cash App zumindest wissentlich toleriere und Nutzerzahlen künstlich aufgebläht haben solle, gehe das Unternehmen mit keinem Wort ein.Die Block-Aktie sei durch die heutigen Turbulenzen aber ohnehin bereits unter den Stopp des "Aktionär" bei 58 Euro gekracht.Anleger sollten derzeit auch nicht ins fallende Messer greifen - zumal nicht auszuschließen ist, dass Hindenburg noch einmal mit weiteren Vorwürfen nachlegt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link