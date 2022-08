Nun heißt es: Zahlen sacken lassen und dabeibleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Block-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Block-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Block-Aktie:

82,15 EUR -6,29% (05.08.2022, 10:43)



NYSE-Aktienkurs Block-Aktie:

89,70 USD +1,85% (04.08.2022, 22:04)



ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (05.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q2-Zahlen, die Block (ehemals Square) am Donnerstagabend präsentiert habe, würden sich wohl am besten als durchwachsen beschreiben lassen. Während der Payment-Spezialist in die Verlustzone gerutscht sei, seien die Erlöse und das bereinigte Ergebnis besser ausgefallen als erwartet. Die Reaktion der Aktie im nachbörslichen US-Handel sei allerdings eindeutig gewesen.Für das abgelaufene zweite Quartal habe Block am Donnerstagabend einen Verlust von 208 Millionen Dollar beziehungsweise 36 Cent pro Aktie ausgewiesen - nach einem Gewinn von 204 Millionen Dollar oder 40 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Ein Großteil davon gehe nach Unternehmensangaben auf Abschreibungen auf den Bitcoin-Bestand und "übernommene immaterielle Vermögenswerte" zurück. Ausgaben im Zusammenhang mit Übernahme und Integration von Afterpay hätten demnach mit 17 Millionen Dollar zu Buche geschlagen.Bereinigt um Einmaleffekte, sei das Ergebnis pro Aktie zwar von 41 auf 18 Cent gefallen, Analysten hätten im Vorfeld allerdings nur mit 16 Cent gerechnet. Auch beim Umsatz habe Block die Erwartungen von 4,34 Milliarden Dollar übertroffen - trotz eines sechsprozentigen Rückgangs auf 4,40 Milliarden Dollar. Der Rückgang sei insbesondere auf die um 34 Prozent gesunkenen Umsätze beim Bitcoin-Handel zurückzuführen.Der aussagekräftigere Bruttogewinn sei um 29 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit nur ganz knapp unter den Analystenschätzungen von 1,48 Milliarden Dollar gelegen. Klammere man die Übernahme von Afterpay aus, bleibe ein Plus von 16 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar.Während die Finanzdaten von Einmaleffekten und Sonderfaktoren - unter anderem im Zusammenhang mit der Afterpay-Übernahme - geprägt gewesen und daher erwartungsgemäß nur schwer vergleichbar seien, deute das Zahlenwerk auf eine Abkühlung im Tagesgeschäft hin.Ob Block die eigenen Erwartungen und die der Wall Street unter dem Strich nun übertroffen habe oder nicht, da seien sich selbst die Analysten nicht ganz einig. Wedbush-Experte Moshe Katri sehe aber klare Anzeichen, dass sich das Unternehmen im von hoher Inflation geprägten Umfeld schwertue - sowohl im Händlergeschäft, als auch mit der Finanz-App "Cash". Das könnte die Sorgen der Anleger hinsichtlich der Positionierung vom Block im wachsenden Konkurrenzkampf innerhalb der Branche befeuern.Bei der "Cash"-App stünden die Zeichen laut Finanzchefin Amrita Ahuja aber weiterhin auf Wachstum. Sie habe in diesem Zusammenhang auf steigende Tendenzen bei den monatlichen Transaktionen und dem wachsenden Engagement der Nutzer im Ökosystem der Firma verwiesen. Auch mit Blick auf die Sorge vor einer nachlassenden Kauflaune der Kunden habe sie versucht die Wogen zu glätten. So habe etwa die "Cash App Card" eine Vielzahl von Anwendungsfällen und werde von den Nutzern unter anderem auch beim Tanken und auf Reisen (33 Prozent), bei Lebensmitteleinkäufen (30 Prozent) sowie bei Discountern (22 Prozent) genutzt. Eine konkrete Prognose für das laufende Gesamtjahr habe Block auch diesmal nicht veröffentlicht.Mizuho-Analyst Dan Dolev habe die Ergebnisse insgesamt als "ziemlich enttäuschend" bezeichnet. Block-Fans, die in der Vergangenheit an übertroffene Ziele und Prognose-Erhöhungen gewöhnt gewesen seien, dürften mit dem Zahlenwerk nicht zufrieden sein. Eine klar negative Kursreaktion bestätige seine Einschätzung: Im nachbörslichen US-Handel sei die Block-Aktie am Donnerstagabend um rund sieben Prozent eingeknickt.Auch hierzulande stehen am Freitagmorgen deutliche Verluste an der Kurstafel, Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Zuvor habe die Aktie in den letzten Tagen aber bereits deutliche Kursgewinne verbucht, wodurch investierte Anleger relativ weich fallen würden.