ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die aktuellen Schwierigkeiten des Zahlungsdienstleisters Adyen würden sich auch bei Block bemerkbar machen. Die Aktie habe die Gewinne der Aufwärtsbewegung im Juli wieder abgeben müssen. Allerdings nähere sich die Block-Aktie nun einer wichtigen Unterstützung an. Sollte diese halten, wäre eine technische Gegenbewegung von rund 50% möglich.Das Allzeithoch sei nach einem Minus von 80% vorerst Geschichte, für Trader biete sich dennoch die Chance, mit einem Kauf rund 50% Rendite zu erzielen. Denn der Kurs stehe kurz davor, die wichtige Unterstützung bei 51,45 USD zu testen. Auch die technischen Indikatoren würden für eine Trendwende sprechen.Im vergangenen Monat habe der RSI eine bullishe Divergenz erzeugt, da er neue Hochs erreicht habe, während der Kurs hingegen neue Tiefs gebildet habe. Der MACD habe mit einem positiven Crossover vor einem Monat und einem anschließenden Aufwärtstrend ebenfalls eine bullische Divergenz generiert.Die Trendlinie, die sich aus den aufeinanderfolgenden Hochs seit August letzten Jahres gebildet habe, sollte als Kursziel betrachtet werden. Diese verlaufe aktuell bei 80 USD.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block.