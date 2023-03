Block selbst habe sich noch nicht zu den schweren Vorwürfen geäußert, der Kurs breche zum Start in den Handel an der Wall Street aber um rund 20 Prozent ein. Hierzulande hat die Aktie dabei bereits den Stoppkurs des "Aktionär" bei 58 Euro gerissen - die Comeback-Wette wurde ausgestoppt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Block-Aktie. (Analyse vom 23.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hindenburg Research habe bereits am Vortag einen neuen großen Report angekündigt, nun sei es raus: Der Leerverkäufer habe sich den US-Zahlungsabwickler Block (ehemals Square) herausgepickt und werfe dem Unternehmen unter anderem stark aufgeblasene Nutzerzahlen und Betrug vor. Die Aktie breche daraufhin heftig ein.In dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht werfe Hindenburg Research dem Unternehmen unter anderem systematischen Betrug bei der Gewinnung neuer Nutzer vor. "Unsere zweijährige Untersuchung hat ergeben, dass Block systematisch die Bevölkerungsgruppen ausgenutzt hat, denen es angeblich hilft", so der Leerverkäufer in seinem Bericht. Das Forschungsunternehmen habe gesagt, dass Blocks Cash App durch die Bedienung von "banklosen" Kunden floriert habe.Jene Kunden ohne Bankverbindung seien laut dem Bericht in kriminelle oder illegale Aktivitäten verwickelt gewesen. Hindenburg habe auch behauptet, dass die Compliance-Programme von Cash App mangelhaft gewesen seien. Die Investmentfirma berufe sich dabei unter anderem auf ehemalige Mitarbeiter und lege eine Vielzahl an Screenshots aus den internen Systemen und Mitarbeiter-Chats als vermeintliche Belege dafür offen.Die Warnungen der früheren Mitarbeiter seien jedoch ins Leere gelaufen, obwohl angeblich "kriminelle Aktivitäten und Betrug auf der Plattform grassierten". Stattdessen habe es das Management mit den Gesetzen zur Geldwäscheprävention und der Erfassung von Kundendaten wohl nicht so genau genommen.Offenbar kein Einzelfall: Laut dem Bericht würden Ex-Mitarbeiter schätzen, dass 40 bis 75 Prozent der von ihnen geprüften Accounts entweder gefälscht oder in Betrug verwickelt gewesen seien oder Personen gehört hätten, die mehrere Accounts gleichzeitig betrieben hätten.Durch gefälschte Accounts seien womöglich auch staatliche Unterstützungszahlungen der US-Regierung während der Corona-Pandemie zu Unrecht beantragt worden. Block habe damals damit geworben, dass auch Nutzer ohne Bankkonto ihre Stimulus-Checks über die Cash App erhalten könnten.Dieses Angebot habe dem Unternehmen eine regelrechte Sonderkonjunktur beschert. Laut den Informanten hätten anschließend aber mehrere US-Bundesstaaten Auszahlungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar von Block zurückgefordert. Es gebe deshalb angeblich auch eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC, heiße es in dem Bericht.