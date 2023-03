Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BLOCK INC.



ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren.



Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (24.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die berüchtigten Leerverkäufer von Hindenburg Research hätten neuerdings den US-Zahlungsdienstleister Block (ehemals Square) auf dem Kieker. Viele Investoren hätten daraufhin am Donnerstag panisch das Weite gesucht. Cathie Wood von ARK Invest lasse sich aber weder von der Short-Attacke noch den damit verbundenen Kursverlusten aus der Ruhe bringen.Stattdessen habe die Starinvestorin den gestrigen Rückschlag genutzt, um insgesamt rund 338.000 Block-Aktien im Wert von fast 21 Millionen Dollar nachzukaufen. Damit seien bestehende Positionen in drei Fonds der Investmentfirma aufgestockt worden: Dem Flaggschiff ARK Innovation ETF (ARKK) sowie dem ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und dem ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Block zähle in allen drei ETFs zu den größten Positionen.Kurz zuvor habe die Investmentfirma Hindenburg Research eine Leerverkaufsposition offengelegt und in einem Short-Report schwere Vorwürfe gegen das von Jack Dorsey gegründete Fintech-Unternehmen erhoben. Block selbst habe die Anschuldigungen am Donnerstagabend als "sachlich falsch und irreführend" zurückgewiesen und angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu wollen.Der millionenschwere Nachkauf sei ein starkes Signal, dass ARK und Cathie Wood den Vorwürfen des berüchtigten Shortsellers keinen Glauben schenken und langfristig mit weiter steigenden Kursen rechnen würden. Am Freitag gehe es zum Handelsstart an der Wall Street aber erst einmal um weitere drei Prozent abwärts, nachdem die Aktie am Vortag bereits um mehr als 15 Prozent eingebrochen sei.Angesichts der hohen Unsicherheit sollten Anleger auch nicht ins fallende Messer greifen - zumal Hindenburg Research womöglich versuchen könnte, den Kurs mit weitere Vorwürfe nach unten zu drücken, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: