NYSE-Aktienkurs Block-Aktie:

67,96 USD +5,41% (22.02.2024, 22:00)



ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (23.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von Seaport Research Partners:Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Aktie von Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) von "neutral" auf "buy" hoch.Die Fortschritte des Unternehmens bei der Verschlankung der Organisation, der Fokussierung auf die beiden Hauptgeschäftsbereiche Square und Cash App und der Konzentration auf profitables Wachstum seien beeindruckend - und das Analysehaus glaube, dass es noch mehr zu tun gebe. Seaport sage, dass die Finanzergebnisse von Block in diesem Quartal eine exzellente Ausführung gezeigt hätten. Seaport sehe reichlich Gelegenheit für eine weitere operative Hebelwirkung von hier aus. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie scheine von hier aus vernünftig zu sein, mit Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen.Die Analysten von Seaport Research Partners stufen die Block-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel laute 95 USD. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Block-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Block-Aktie:73,19 EUR +16,53% (23.02.2024, 14:40)