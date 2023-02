Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block Inc.



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen.



Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte.



Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Block (ehemals Square) habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal präsentiert. Die Erwartungen der Wall Street habe der Payment-Spezialist dabei nur teilweise übertreffen können. Aussagen des Managements zu künftigen Effizienzsteigerungen kämen bei den Anlegern aber gut an.Für das zurückliegende vierte Quartal habe das Unternehmen ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf 4,65 Milliarden Dollar gemeldet. Das operativer Ergebnis (bereinigtes EBITDA) sei sogar um 53 Prozent auf 280,9 Millionen Dollar geklettert. Beide Werte hätten über den Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten von durchschnittlich 4,57 Milliarden Dollar respektive 218,8 Millionen Dollar gelegen.Auch beim Bruttoertrag ("Gross Profit"), der das Kerngeschäft des Zahlungsabwicklers nach Einschätzung von Marktbeobachtern besser abbilde, habe ein Plus von 40 Prozent auf 1,66 Milliarden Dollar zu Buche gestanden (Erwartung: 1,53 Milliarden Dollar).Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie habe Block einen Rückgang um rund 27 Prozent auf 0,22 Dollar ausgewiesen. Hier hätten die Analysten mit einem Wert auf dem Vorjahrsniveau von 0,30 Dollar pro Aktie gerechnet. Der rund 15-prozentige Anstieg beim Volumen der abgewickelten Transaktionen (GPV) auf 53,2 Milliarden Dollar habe ebenfalls unter den Erwartungen von durchschnittlich 55,2 Milliarden Dollar gelegen. Der Nettoverlust habe 114 Millionen Dollar betragen."Wir haben im vierten Quartal 2022 ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität erzielt", heiße es im Brief an die Aktionäre. Mit Blick auf das Jahr 2023 und darüber hinaus konzentriere sich das Management auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Effizienz. Geschwindigkeit, Agilität und Verantwortung sollten dabei im Vordergrund stehen.Die Block-Aktie habe heftigen Schwankungen auf die durchwachsenen Zahlen reagiert. Nachdem sie im vorbörslichen Handel zeitweise mehr als sechs Prozent zugelegt habe, sei der Vorsprung am Freitag nach US-Handelsstart auf rund 1,5 Prozent geschrumpft. Doch auch das könne sich mit Blick auf die gedämpfte Stimmung am US-Aktienmarkt sehen lassen.Seit der Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 46/22 habe der Kurs bereits über 15 Prozent zugelegt. Investiere Anleger und mutige Neueinsteiger können weiterhin auf ein Comeback der Aktie spekulieren, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: