Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (30.01.2024/ac/a/n)



BTIG rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ).Das Analysehaus sehe in den Wachstumschancen des Finanzdienstleisters in Verbindung mit dem Fokus des Managements auf den Gewinn auf dem aktuellen Aktienniveau eine attraktive Investitionsmöglichkeit, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Hauptinvestitionsthese konzentriere sich auf die attraktive Position von Block zwischen dem Verbraucher und dem Händler mit seinen Cash-App- und Square-Ökosystemen und dem Potenzial für jedes Segment, durch die Integration zwischen ihnen stärker zu werden. BTIG sei der Ansicht, dass die Ökosysteme von Cash App und Square als einzelne Einheiten stark seien und eine Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten aufweisen würden, was sich auch 2024 fortsetzen dürfte.BTIG hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Block-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch. Das Kursziel lautet 85 USD. (Analyse vom 30.01.2024)