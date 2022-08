Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices präsentieren sich am Donnerstag unentschlossen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Arbeitsmarktbericht, der morgen um 14:30 Uhr unserer Zeit veröffentlicht wird, wird zeigen, ob die Stärke des US-Arbeitsmarktes - die ein Eckpfeiler bei der Abschüttelung von Rezessionsängsten war - im Juli anhielt, so Markus Bußler von "Der Aktionär". "Angesichts des morgigen Arbeitsmarktberichts wird der heutige leichte Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung weder den Markt noch die Fed wesentlich beeinflussen", habe Mike Loewengart, Managing Director of Investment Strategy bei E*Trade bei Morgan Stanley gesagt. "Die Anleger werden abwarten, ob der Arbeitsmarkt der Zinserhöhungskampagne der Fed so gut standhalten kann wie im Juni."Gestern hätten die Anleger grünes Licht bekommen, um wieder in die angeschlagenen Tech-Namen einzusteigen, nachdem der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juli überraschend angestiegen sei und der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, sich dazu geäußert habe. Bullard habe gesagt, er glaube nicht, dass sich die USA in einer Rezession befänden, und habe auf den Beschäftigungszuwachs und die niedrige Arbeitslosigkeit verwiesen. (04.08.2022/ac/a/m)