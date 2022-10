Angemerkt werden müsse abschließend, dass die BIP-Quartalsdaten im Allgemeinen und der private Konsum im Speziellen seit einiger Zeit von Veröffentlichungstermin zu Veröffentlichungstermin mitunter heftigen Schwankungen unterlägen. Deutliche Revisionen der am 28. Oktober 2022 veröffentlichten Zahlen sollten in den kommenden Monaten also nicht überraschen. Das Zahlenwerk vom 28. Oktober 2022 sei also mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.



Der Blick nach vorne lasse nur einen Schluss zu: Österreich steuere auf eine Rezession im Winterhalbjahr zu. Die Industrie, die bis Jahresmitte noch Stabilitätsanker der Konjunktur gewesen sei, werde zum Bleigewicht. Immerhin notiere der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie im Rezessionsbereich (Oktober: 46,6). Wenn man die weiterhin verzerrenden Lieferzeiten-Subkomponente (längere Lieferzeiten hätten einen erhöhenden Effekt auf den gesamten PMI) sowie die Corona-Episode im Frühjahr 2020 ausklammere, sei die Industriestimmung nur im Jahr 2009 noch deutlich schlechter gewesen. Selbiges gelte für den Auftragseingang, der quasi zum Erliegen gekommen sei.



Schützenhilfe für die Konjunktur sei dabei vom privaten Konsum nicht zu erwarten - ganz im Gegenteil. Die Haushalte seien bereits im Frühjahr über ihre Schmerzgrenze hinausgegangen. So sei die Sparquote in Q2 regelrecht eingebrochen (Q3-Daten lägen noch nicht vor). Es werde also deutlich weniger gespart, um den Konsum nicht zu sehr einschränken zu müssen. Eine gewisse Unterstützung würden jedoch die in den diversen Lockdowns angehäuften Ersparnisse (Bankguthaben) darstellen. Diese seien in Q2 etwa EUR 8 Mrd. höher gewesen, als es ohne die Pandemie der Fall gewesen wäre. Daran dass der private Konsum im Winterhalbjahr kein konjunktureller Unterstützungs- sondern Belastungsfaktor sein dürfte, sollte aber auch das nichts ändern. Anzumerken sei an dieser Stelle jedoch, dass der Blick auf die (negativen) Reallöhne aktuell und auch 2023 weniger aussagekräftig sei also gewöhnlich, da hierbei die mitunter sehr umfassenden staatlichen Fiskalmaßnahmen ausgeklammert würden.



Etwas Unterstützung sei dagegen wohl auch im Winter von der Hotellerie und Gastronomie zu erwarten. Anders als BIP und Industrie habe die Tourismuswirtschaft noch nicht das Vor-Corona Niveau erreicht. Im zweiten Quartal habe die Wertschöpfung immer noch 13% darunter gelegen. Die Daten vom 28. Oktober 2022 würden darauf schließen lassen, dass diese Lücke auch im dritten Quartal noch nicht geschlossen worden sei. Der inflationäre Gegenwind, der europaweit und damit in den wichtigsten Quellmärkten den Haushalten entgegenblase, sei natürlich ein Belastungsfaktor. Allerdings dürfte der Tourismus in geringerem Maße darunter leiden als andere Konsumausgaben. Zumindest in der Vergangenheit sei auch in für private Haushalte schwierigen Phasen eine gewisse Resilienz des Tourismus zu beobachten gewesen.



Die österreichische Konjunktur steuere somit auf eine Winter-Rezession zu. Die Analysten würden moderate BIP-Rückgänge (im Vorquartalsvergleich) im vierten und ersten Quartal erwarten. Das konjunkturelle Winterhalbjahr werde somit frostig, eine konjunkturelle Eiszeit würden die Analysten hingegen nicht sehen. Denn bereits ab Q2 würden sie wieder mit moderat positiven BIP-Zuwachsraten rechnen. Zudem sollte der konjunkturelle Temperatursturz geringer ausfallen als in vorangegangenen Rezessionen (=geringerer BIP-Rückgang). Die Analysten würden dabei unterstellen, dass es in diesem Winter zu keinen verpflichtenden Einschränkungen des Gasverbrauchs komme. Alles in allem begebe sich die Konjunktur somit auf einen Sinkflug mit Ansage, während die Corona-Rezession (Q1/Q2 20) einen Sturzflug aus heiterem Himmel dargestellt habe.



Mit Blick auf die Gesamtjahresprognosen bedeute das: Die Chancen stünden nicht schlecht, dass das BIP im Jahr 2020 um bis zu 5% zulegen werde. Diese Prognose lebe aber ausschließlich von der Vergangenheit, spricht der äußerst dynamischen ersten Jahreshälfte. Die konjunkturelle Vollbremsung in Q3 und die erwartete Rezession würden sich dagegen im erwarteten Wachstum für 2023 widerspiegeln, das mit 0,5% nur knapp über der Nulllinie liegen dürfte. (Ausgabe vom 28.10.2022) (31.10.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Vollgas und Vollbremsung lagen für die österreichische Konjunktur nur ein Quartal auseinander, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Denn nachdem im Sommer noch eitel Sonnenschein geherrscht habe, habe sich mit den am 28. Oktober 2022 vermeldeten BIP-Zahlen für Q3 (-0,1% p.q.) ein konjunktureller Wetterumschwung vollzogen. Dieser sei "mit Ansage" gekommen, seien diverse Stimmungsindikatoren doch schon seit Monaten im Sinkflug. Im Winterhalbjahr werde die konjunkturelle Temperatur weiter absinken, eine Eiszeit würden die Analysten hingegen nicht erwarten.Die österreichische Konjunktur sei im dritten Quartal de-facto auf der Stelle getreten (BIP real: -0,1% p.q.), nachdem sie im ersten Halbjahr (ø Q1-Q2: +1,6% p.q.) noch mit Vollgas unterwegs gewesen sei. Die Analysten hätten zwar für Q3 noch mit einem Mini-Plus gerechnet, gleichwohl komme der konjunkturelle Wetterumschwung nicht überraschend - ganz im Gegenteil. Denn auch wenn im ersten Halbjahr aus konjunktureller Sicht noch alles eitel Sonnenschein gewesen sei, am Horizont hätten bereits dunkle Gewitterwolken ausgemacht werden können, die für jeden ersichtlich immer näher gekommen seien. Immerhin würden sich diverse Stimmungsumfragen bereits seit Monaten im Sinkflug und mitunter auf Rezessionsniveaus befinden. Die Vorboten des Unwetters, sprich der Rezession, hätten die österreichische Wirtschaft im dritten Quartal nun erreicht, selbiges dürfte im Winterhalbjahr (Q4 22/Q1 23) die konjunkturelle Großwetterlage prägen.Auf den ersten Blick etwas überraschend sei das reale Plus (+0,6% p.q.) des privaten Konsums im dritten Quartal, seien doch die (monatlichen) realen Einzelhandelsumsätze in Q3 sehr wahrscheinlich im tiefroten Bereich gewesen. Gestützt haben dürfte den privaten Konsum vielmehr die positiv verlaufene Tourismus-Sommersaison (bzw. die entsprechenden Ausgaben der Inländer). Die Analysten würden durchaus davon ausgehen, dass der Tourismus auch im kommenden Winterhalbjahr trotz europaweiter Reallohnverluste einen stützenden Faktor darstelle, auch wenn dadurch die Rezession nicht verhindert werden könne.