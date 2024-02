Wien (www.aktiencheck.de) - Zwar bringt die Streichung der Nebengebühren Entlastung beim Eigenmittelanteil. Jedoch sind es derzeit in erster Linie die hohen Kreditzinsen im Zusammenspiel mit der KIM-V, die den Traum vom Eigenheim für viele zu einem Luftschloss werden lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



So seien es denn auch vielmehr die günstigen Wohnbaudarlehen, die die Leistbarkeit spürbar verbessern würden und für eine gewisse Entspannung sorgen könnten. Die zeitliche Befristung sei insbesondere mit Blick auf die Zinsen ein Gebot der Vernunft, denn Ziel sei keine Dauersubventionierung sondern das Überbrücken einer temporären Nachfrageschwäche. Und auf der Nachfrageseite werde auch primär angesetzt, nicht in der Bauwirtschaft selbst.



Die Deckelung erhöhe die Treffsicherheit, jedoch zum Preis, dass Haushalte in teureren Bundesländern in geringerem Maße profitieren würden. An der Tatsache, dass in den nächsten 1-2 Jahren deutlich weniger Wohnraum auf den Markt komme, würden zwar auch die jüngsten Maßnahmen inkl. der Ankündigung zur Schaffung von 25.000 neuen Wohnungen nichts ändern. So oder so werde in den Ballungszentren die Wohnraumknappheit daher zunächst zunehmen und die Mieten weiter deutlich steigen. (28.02.2024/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.