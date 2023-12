Dow Jones Industrial



Dank solider Wirtschaftsdaten habe der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die vergangene Woche mit einem marginalen Zuwachs abschließen können und bei einem Stand von 36.247 Punkten geschlossen. Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt habe zur Folge gehabt, dass Anleihenhändler ihre Prognosen bezüglich Zinssenkungen im Jahr 2024 hätten revidieren müssen, was einen Anstieg der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen auf 4,22% zur Folge gehabt habe. Der Dow habe seinen höchsten Schlussstand seit Januar 2022 erzielt und nähere sich nun seinem Allzeithoch. In der sechsten Woche in Folge hätten alle drei großen US-Indices - der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und der Dow - Gewinne verbucht. Der VIX-Index, auch bekannt als der Angst-Index der Wall Street, habe vergangene Woche erstmals wieder das Niveau erreicht, das er vor der Pandemie innegehabt habe und liege bei 12,35 Punkten. Auf Sektorenebene präsentiere sich der IT-Sektor als Spitzenreiter mit einem Zuwachs von 0,95%, während der Energiesektor mit einem Wochenverlust von 3,60% das Schlusslicht bilde. In der vergangenen Woche habe der Dow aus charttechnischer Sicht wenig neue Impulse gezeigt. Es stehe noch offen, ob in dieser ereignisreichen Woche die Bullen oder die Bären die Oberhand gewinnen würden. Ein besonderes Augenmerk liege auf der Sitzung der FED am Mittwoch, sowie auf der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Dienstag und der US-Einzelhandelsumsätze am Donnerstag. Diese Ereignisse hätten das Potenzial, signifikante Marktbewegungen auszulösen. Falls die Bullen die Oberhand gewinnen würden, sei eine Aufwärtstendenz bis zu dem Allzeithoch von 36.799 Punkten zu erwarten. Ein Ausbruch über diese Schwelle hinaus könnte ein mittelfristiges Kaufsignal darstellen. Sollten jedoch die Bären dominieren, könnte eine Korrektur bis zur Unterstützungsmarke bei dem 76,4 % Fibonacci-Retracement bei 35.147 Punkten eintreten.



Bund-Future



Die positive Entwicklung beim Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe sich auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Haupttreiber hierfür seien verstärkte Spekulationen über mögliche Zinssenkungen im Jahr 2024 durch die Europäische Zentralbank gewesen. Mitte letzter Woche habe der Bund-Future mit 135,89%-Punkten ein Niveau wie zuletzt Mitte Mai dieses Jahres erreicht. Die Hoffnungen auf eine schnelle Zinssenkung durch die EZB halte die Fürst Fugger Privatbank dennoch für verfrüht. Angesichts der noch erhöhten Kerninflation und des weiter hohen Lohndrucks dürfte der Spielraum für Zinssenkungen derzeit kleiner sein als der der FED. Das Enttäuschungspotenzial könnte daher groß sein. Ein Test der wichtigen 200-Tage-Linie bei 132,57 %-Punkten erscheine in einem derartigen Umfeld jederzeit möglich.



Einschätzung



Diese Woche richte sich der Blick erneut auf die Aussagen der großen Notenbanken. So stünden bereits morgen die US-Verbraucherpreise vor der Veröffentlichung. Die Fürst Fugger Privatbank gehe davon aus, dass mit Veröffentlichung die Zinssenkungs-Euphorie etwas gebremst werde. Auf ihrer am Mittwoch stattfindenden Sitzung werde die FED zudem versuchen, die Zinssenkungsfantasie nicht weiter anzuheizen. Denn diese hätten zuletzt die Marktzinsen gedrückt und die Aktienkurse beflügelt. Die Fürst Fugger Privatbank erwarte daher, dass FED-Präsident Powell betonen werde, wie wichtig es sei, die Leitzinsen lange genug auf einem hohen Niveau zu belassen. (11.12.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Hoffnungen auf schon bald stark sinkende Leitzinsen im Euroraum haben den DAX (ISIN: DE0008469008/ WKN: 846900) in der letzten Woche auf ein neues Allzeithoch getrieben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dank der zuletzt deutlich rückläufigen Inflation werde am Kapitalmarkt mittlerweile eingepreist, dass die EZB ihren Einlagensatz bis Ende 2024 um 1,5 Prozentpunkte senken werde. Der DAX habe eindrucksvoll ein neues Allzeithoch erreicht, getragen von anhaltend hohen Gewinnerwartungen für das Jahr 2024. Mit dem Sprung über das alte Allzeithoch bewege sich der DAX in unbekanntem Terrain. Fakt sei, dass alle technischen Indikatoren mittlerweile einen deutlich überkauften Charakter aufweisen würden. Nach rund 2.000 Indexpunkten Anstieg seit Ende Oktober könne man sich nur schwer vorstellen, dass die dynamische Aufwärtsbewegung eine Fortsetzung ohne Konsolidierung erfahre. Zumal die DAX-Entwicklung kurzfristig stark davon abhänge, ob sich die Zinssenkungsspekulationen nochmals verstärken würden und sich deshalb der Rutsch der Anleiherenditen fortsetze.EURO STOXX 50