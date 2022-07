Die Einfuhren von russischem Erdgas nach Europa könnten in den Jahren 2022 und 2023 um 50% gegenüber den Vorjahren 2020 und 2021 zurückgehen, nachdem Gazprom beschlossen habe, die Lieferungen über Nord Stream und die Ukraine wie zuvor skizziert zu reduzieren (Exportmengen auf derzeitigem Niveau). Die LNG-Importe nach Europa würden aber weiter ansteigen. Unter der Annahme, dass in den Niederlanden (8 Mrd. Kubikmeter pro Jahr in H2 2022) und in Deutschland (29 Mrd. Kubikmeter pro Jahr in 2023) zusätzliche LNG-Regasifizierungskapazitäten in Betrieb genommen würden, dürfte der Anteil von LNG am Gesamtverbrauch der EU auf 26% im Jahr 2022 und 32% im Jahr 2023 gegenüber 15% im Jahr 2018 steigen. Der Anteil Russlands sollte von über 30% auf 8% fallen. Der Gasverbrauch in Europa werde 2022 zudem voraussichtlich um ca. 7% gegenüber dem Vorjahr sinken (-35 Mrd. m³), was auf die milde Witterung im ersten Quartal, den durch hohe Gaspreise bedingten geringeren Verbrauch der Industrie und den höheren Einsatz von Kohle zur Stromerzeugung zurückzuführen sei.



Der REPowerEU-Plan ziele darauf ab, bis Ende 2022 auf 100 Mrd. Kubikmeter russisches Gas zu verzichten und die europäischen Gasspeicher bis Anfang November 2022 zu mindestens 80% zu füllen. Damit würde der Anteil Russlands am Gasverbrauch in der EU von 32-36% (2020/2021) auf 17% bzw. 8% sinken in 2022 und 2023 (bei weiter reduzierten Liefermengen).



Europa dürfte in der Lage sein, seinen Gasbedarf 2022 und 2023 vollständig zu decken, wenn die Gaszuflüsse aus Russland auf dem derzeitigen reduziertem Niveau bleiben würden (potenzielle Gaseinsparungen und/oder weniger Bedarf durch schwache Konjunktur nicht vollständig berücksichtige). Im Falle einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen würde Europa 2022 und 2023 mit einem geschätzten Defizit von 15 Mrd. bzw. 55 Mrd. Kubikmeter konfrontiert sein (10-11% Gesamtgaskonsum). Die Gasspeicher könnten das Defizit im Jahr 2023 größtenteils (>80%), aber nicht vollständig ausgleichen. Damit sollte vor allem das Jahr 2023 in einem Risikoszenario gesamtwirtschaftlich herausfordernd sein. (18.07.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In Summe liefert Russland derzeit nur noch 30% der durchschnittlichen Gasliefermengen der Jahre 2016-2021 in die EU, so Oleg Galbur und Teresa Schinwald von der Raiffeisen Bank International AG.Das Gasimportvolumen Europas bleibe im Jahr 2022, trotz geringerer Zuflüsse aus Russland, aber mit dem von 2021 korreliert bzw. nah an den 2021er Werten. Die Einfuhren von Flüssiggas (+65% im Jahresvergleich) hätten die geringeren Gaszuflüsse aus Russland im Zeitraum Januar bis Juni 2022 weitgehend ausgeglichen. Der derzeitige Stand der Gasspeicher in der EU sei aufgrund des geringeren Gasverbrauchs und eines früheren Beginns der Einspeisesaison höher als 2021. Das jüngste Abflachen der Gaseinspeicherung spiegele indes die Liefermengenreduktionen Russlands wider. Im Mai habe Russland seine Gaslieferungen über die Ukraine von zuvor 40 Mrd. Kubikmetern auf 28 Mrd. Kubikmeter gedrosselt. Mitte Juni habe Russland dann einseitig seine Gaslieferungen über Nord Stream 1 (-60% gegenüber Anfang Juni) und die Ukraine (-54 % gegenüber Anfang Juni) gedrosselt.