Im Gegensatz dazu hätten chinesische Verkäufer berichtet, dass die Black Friday-Verkäufe auf Amazon unterdurchschnittlich abgeschnitten hätten, insbesondere aufgrund des Wettbewerbsdrucks von aufstrebenden E-Commerce-Plattformen wie Temu und Shein. Die verlängerte Dauer der Black Friday-Promotionen auf Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), die dieses Jahr die längste gewesen sei, habe nicht zu gesteigerten Verkäufen geführt. Viele Verkäufer, insbesondere in Kategorien wie Haushaltsbedarf und kleine Haushaltsgeräte, hätten von ihrer schlechtesten Black Friday-Performance berichtet, da Bestellungen und Umsätze nicht den Erwartungen entsprochen hätten und die Werbekosten in die Höhe geschossen seien.



Faktoren wie Verbraucherermüdung nach dem Prime Day von Amazon und längere Werbezeiträume hätten zu weniger impulsivem Kaufverhalten geführt und zu diesem Abschwung beigetragen. Darüber hinaus hätten aggressive Rabatte und Werbeaktionen von Konkurrenten wie Temu und Shein die Angebote von Amazon preislich weniger attraktiv gemacht und die Rentabilität der Verkäufer auf der Plattform beeinträchtigt.



Unternehmen im Einzelhandelssektor, die Marketingkampagnen für den Black Friday durchführen würden, würden historisch dazu neigen, in der Zeit vor dem Black Friday besser abzuschneiden als der Rest des Marktes. In diesem Jahr habe man jedoch eine Erholung auf dem breiteren Markt beobachtet. Als Ergebnis lägen die Renditen von Unternehmen im Einzelhandelssektor zwar nicht signifikant höher im Vergleich zum S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), aber sie seien deutlich höher als die historischen Renditen der letzten 20 Jahre. Die Studie habe 26 der größten Unternehmen im Einzelhandelssektor umfasst. (27.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten verzeichnete der diesjährige Black Friday einen signifikanten Anstieg der Online-Verkäufe auf einen Rekordwert von 9,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, so die Experten von XTB.Auffällig sei eine Verschiebung im Verbraucherverhalten gewesen, wobei über die Hälfte dieser Verkäufe, etwa 5,3 Milliarden US-Dollar, aus mobilen Einkäufen gestammt hätten. Dies unterstreiche den wachsenden Einfluss des mobilen Einkaufs, der durch Social-Media-Werbung und Influencer angeheizt werde. Ein Bericht von Adobe, der hauptsächlich den Online-Handel verfolgt sei, habe betont, dass zwar die In-Store-Käufe leicht um etwas mehr als 1% gestiegen seien, der Anstieg der E-Commerce-Verkäufe um 8,5% jedoch eine klare Präferenz der Verbraucher für Online-Shopping zeige. Der Trend zum Online-Kauf sei durch die Pandemie und sich ändernde Verbrauchergewohnheiten beschleunigt worden, weg von traditionellen In-Store-Erlebnissen am Black Friday.