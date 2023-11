Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock sei der größte Vermögensverwalter der Welt und die unangefochtene Nummer Eins in der Branche. Im letzten Jahr habe die Aktie aber einige Federn lassen müssen, denn steigende Zinsen seien für die Branche Gift. Zuletzt hätten die Papiere indes ein Comeback gefeiert.Die Inflation habe nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg in den USA seit Anfang des letzten Jahres Fahrt aufgenommen. Zwar sei die Zinswende bereits im März erfolgt, die Auswirkungen gerade an der Börse hätten sich aber oftmals erst zeitversetzt gezeigt. So habe es die BlackRock-Aktie erst im November erwischt. Der Kurs sei vom Hoch bei 971,50 Dollar bis auf 620,00 Dollar im März abgerutscht.Nach einem erneuten Zwischenhoch bei 753,50 Dollar im Juli sei der Kurs erneut abgetaucht und habe Ende Oktober bei 596,25 Dollar ein neues Jahrestief markiert. Dann hätten aber die Bullen das Ruder übernommen und es sei eine steile Aufwärtsbewegung gestartet. Diese habe den Kurs vor rund einer Woche über die 50-Tage-Linie bei 651,35 Dollar geführt und am Dienstag ein noch größeres Kaufsignal produziert.Denn neben der 100-Tage-Linie bei 678,17 Dollar sei auch der GD200 bei 676,48 Dollar nach oben überwunden worden. Die Aufwärtsbewegung habe sich beschleunigt. Im heutigen US-Handel könnte mit dem Bruch des seit Ende 2021 bestehenden, übergeordneten Abwärtstrends das nächste große Kaufsignal ausgelöst werden.Für das kommende Jahr werde das KGV der BlackRock-Aktie bei 19 erwartet, was unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 22 liege. Die Dividendenrendite 2024 werde bei soliden 3 Prozent erwartet. In den kommenden Jahren sollten die Ausschüttungen weiter steigen.Die Aktie habe charttechnisch zuletzt mehrere Kaufsignale geliefert, die Hoffnung liege auf besseren Aussichten im neuen Jahr. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu BlackRock. (Analyse vom 17.11.2023)