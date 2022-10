Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (17.10.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - BlackRock legt wegen Wackelbörsen Neueinstellungen auf Eis - AktiennewsDer weltgrößte Asset Manager bekommt die Börsenturbulenzen zu spüren, so die Experten von "FONDS professionell".Das verwaltete Vermögen sinke, der Gewinn gehe zurück. Das Haus reagiere prompt und verhänge einen weitgehenden Einstellungsstopp. Nur besonders wichtige Funktionen würden besetzt.Die Fondsgesellschaft BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) wolle vorerst keine neuen Stellen ausschreiben. Bis zum Jahresende leget das Haus Neueinstellungen weitgehend auf Eis. "Wir werden weiterhin Schlüsselpositionen besetzen, die für unser kurzfristiges Wachstum wichtig sind", habe Finanzchef Gary Shedlin bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal gesagt. "Aber den Rest unserer Einstellungspläne für das Jahr 2022 pausieren wir." Mit dem Schritt wolle der weltgrößte Asset Manager mit Blick auf die Flaute an den Börsen Kosten sparen.Die fallenden Kurse bei Aktien und Anleihen hätten auch den Riesen aus New York getroffen. Im dritten Quartal sei das verwaltete Vermögen unter acht Billionen US-Dollar gefallen. Ein Jahr zuvor seien es noch fast 9,5 Billionen Dollar gewesen. Der Umsatz sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar zurückgegangen, der Gewinn um 21 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar.Gleichwohl habe der Branchenprimus allein im dritten Quartal noch ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 17 Milliarden Dollar verzeichnet, ohne Geldmarktfonds seien es sogar 65 Milliarden Dollar gewesen. Dass der Asset Manager dennoch schon die Kosten eindämme und einen Einstellungsstopp verhänge, gelte unter Branchenkennern als nicht überraschend. Das Haus werde eher wie eine Investmentbank geführt, heiße es. Sobald die Gewinne zurückgehen würden, würden die Wall-Street-Schwergewichte die Ausgaben drücken.Börsenplätze BlackRock-Aktie: