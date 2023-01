Börsenplätze BlackRock-Aktie:



753,99 USD 0,00% (13.01.2023. 22:00)



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (16.01.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - BlackRock kassiert deutlichen Dämpfer bei Umsatz und Gewinn - AktiennewsDer weltgrößte Asset Manager bekommt die Marktturbulenzen zu spüren, so die Experten von "FONDS professionell".Einnahmen und Überschuss würden zurückgehen, das verwaltete Vermögen sinke. Gleichwohl würden Anleger dem Haus weiter Geld anvertrauen. Besonders ein Bereich habe den Fondsabsatz gerettet.Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) habe im abgelaufenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten. Der Umsatz sei dem Vorjahr um acht Prozent auf 17,9 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, der Nettogewinn um zwölf Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Angesichts des Kursverfalls bei Aktien wie bei Anleihen geschrumpft sei auch das von dem Branchenprimus verwaltete Vermögen, und zwar auf 8,6 Billionen Dollar per Ende Dezember 2022. Ein Jahr zuvor seien es noch etwas mehr als zehn Billionen Dollar gewesen.Trotz des heftigen Gegenwinds sei es dem New Yorker Riesen allerdings gelungen, unter dem Strich frisches Geld einzusammeln Für das Gesamtjahr stehe ein Nettomittelaufkommen in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar. Als stabiler Anker für den Absatz des Branchenprimus habe sich dabei einmal mehr die Sparte iShares mit ihren börsengehandelten Indexfonds (ETFs) erwiesen. Auf dieses Feld seien 220 Milliarden Euro an Neugeld entfallen. Allein im vierten Quartal seien es 90 Milliarden Euro gewesen, die den ETFs des Asset Managers unter dem Strich zugeflossen seien."Diese Ergebnisse spiegeln die Entscheidungen von Tausenden von Organisationen und Investoren wider, die BlackRock kontinuierlich ihr Vertrauen schenken", habe Vorstandschef Larry Fink das Abschneiden kommentiert. "Die Beständigkeit unserer Ergebnisse - über alle Marktumgebungen hinweg - kommt vom Vertrauen unserer Kunden in BlackRocks Leistung, Beratung und treuhänderische Standards", habe Fink betont. "Das aktuelle Umfeld bietet unglaubliche Chancen für langfristige Investoren, und wir gehen gut aufgestellt und zuversichtlich in das Jahr 2023."Einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" zufolge plane das Haus angesichts des Gewinnrückgangs allerdings einen Stellenabbau. Demzufolge sollten 500 Mitarbeiter entlassen werden, habe die Agentur berichtet und sich auf ein internes Schreiben an die Angestellten berufen. Zuletzt habe das Haus weit mehr als 19.000 Menschen beschäftigt. Zudem seien das Haus und Fink von Klima-Aktivisten wie von der Gegenseite unter Beschuss geraten. Die einen hätten argumentiert, der weltgrößte Vermögensverwalter tue nicht genug für den Klimaschutz, die andere Seite habe dem Haus vorgeworfen, Ökologie über Rendite zu stellen.