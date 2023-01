Börsenplätze BlackRock-Aktie:



755,92 USD -0,18% (11.01.2023. 22:00)



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (12.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock sei ein Gigant. Der US-Assetmanager sei weltweit mit Abstand die Nummer Eins in der Branche und habe in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Das verwaltete Vermögen sei in schwindelerregende Höhe gestiegen und habe Ende 2021 zehn Billionen Dollar erreicht. Doch der Wind habe sich gedreht, BlackRock wolle nun Jobs streichen.Der Vermögensverwalter plane die Entlassung von rund 500 Mitarbeitern, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr mit starken Einbrüchen an den Aktien- und Anleihemärkten konfrontiert gewesen sei. "Die Ungewissheit, die uns umgibt, macht es wichtiger denn je, dass wir den Marktveränderungen voraus sind und uns auf die Leistungen für unsere Kunden konzentrieren", hätten CEO Larry Fink und Präsident Rob Kapito am Mittwoch in einem von der Nachrichtenagentur Bloomberg eingesehenen Mitarbeiter-Memo geschrieben.Es sei die erste Runde von Stellenstreichungen bei BlackRock mit Sitz in New York seit 2019. Das Unternehmen, das morgen seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen werde, habe zum Jahresende rund 19.900 Mitarbeiter beschäftigt.Die fetten Jahre seien vorerst vorbei, 2023 könnte ein Übergangsjahr bei den Vermögensverwaltern darstellen. Die Aktie sei mit einem KGV von 22 für 2023 immer noch teurer bewertet als Konkurrenten. Ob das Unternehmen noch durch übermäßige Gewinnstärke auffalle, müsse sich morgen zeigen.Wer noch nicht investiert ist, wartet die Zahlen zum vierten Quartal ab, die morgen veröffentlicht werden sollen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur BlackRock-Aktie. (Analyse vom 12.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link