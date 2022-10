Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

537,50 EUR -1,74% (13.10.2022, 16:29)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

519,96 USD-2,10% (13.10.2022, 16:16)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (13.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BlackRock: Zahlen übertreffen Erwartungen - AktiennewsDer weltweit größte vermögensverwaltende Investmentfonds BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) eröffnete die Ertragssaison im US-Finanzsektor, so die Experten von XTB.Die Ergebnisse des Fonds hätten über den Erwartungen gelegen, obwohl das verwaltete Vermögen (AUM) zurückgegangen sei. Die Einnahmen und Erträge von BlackRock seien jedoch erneut schwächer ausgefallen als von der Wall Street erwartet. Die Aktien des Fonds seien in diesem Jahr um mehr als 40% gefallen und seien vorbörslich leicht höher gehandelt worden:- Gewinn pro Aktie (EPS): 9,55 USD vs. Prognose 7,06 USD (FactSet)- Umsatz: 4,31 Mrd. USD vs. Prognose 4,20 Mrd. USD (Rückgang um 14,6% im Jahresvergleich)- AUM: 7,96 Billionen USD vs. Prognose 8,3 Billionen USD (Rückgang um 16% im Jahresvergleich)Die Analysten von UBS hätten kürzlich ihre Empfehlung für BlackRock herabgestuft und würden einen Rückgang der Zuflüsse auf 440 Milliarden Dollar im nächsten Jahr gegenüber 540 Milliarden Dollar im Rekordquartal 2021 prognostizieren. Die aktiven ESG-Aktivitäten des Fondsmanagers, Larry Fink, hätten sich nicht auf die Margen des Fonds ausgewirkt. Darüber hinaus würden die Aktivitäten von BlackRock von den Republikanern bekämpft, die von der Stimmung vor den Zwischenwahlen begünstigt würden. Analysten würden auf die Zunahme des politischen Risikos verweisen, das den Fonds nicht begünstige.Börsenplätze BlackRock-Aktie: