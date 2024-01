NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

799,60 USD +0,88% (12.01.2024)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (15.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK).Während die Nettomittelzuflüsse von BlackRock im vierten Quartal aufgrund von "pauschalen" Rücknahmen institutioneller Indices zu niedrigen Gebühren hinter den Schätzungen zurückgeblieben seien, rechne BofA weiterhin mit einer organischen Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2024 aufgrund signifikanter Umschichtungen in festverzinsliche Anlagen nach der "Pause" der Federal Reserve und der ersten Zinssenkung. Nach Ansicht der Analysten sei BlackRock am besten positioniert, um den Löwenanteil der erwarteten Umschichtungen zu gewinnen.Die Analysten von BofA Securities stufen die BlackRock-Aktie weiterhin mit "buy" ein und reduzieren das Kursziel von 1.034 auf 1.025 USD. (Analyse vom 13.01.2024)Börsenplätze BlackRock-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:732,00 EUR +0,22% (15.01.2024, 12:04)