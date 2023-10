Börsenplätze BlackRock-Aktie:



Kurzprofil BlackRock Inc.:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BlackRock: Uneinheitliche Q3-Ergebnisse - Nettozuflüsse um 85% niedriger als im Vorjahr - AktiennewsObwohl die Ergebnisse von BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) für das dritte Quartal besser ausfielen als erwartet (insbesondere auf Nettobasis), meldete der weltgrößte Vermögensverwalter die ersten Abflüsse aus langfristigen Fonds seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, so die Experten von XTB.Die Kunden hätten insgesamt 13 Milliarden Dollar abgezogen, was auf eine schwächere Stimmung gegenüber dem Aktienmarkt (und seinem langfristigen Wachstum) in einem Umfeld steigender Renditen und Geldmarktfonds hindeute. Auch die Aktien von BlackRock seien im vergangenen Jahr aufgrund steigender Zinsen und einer gemischten Stimmung am Aktienmarkt unter Druck geraten. Wichtig sei, dass der Fonds seine Margen deutlich verbessert habe und der Gewinn pro Aktie die Erwartungen übertroffen habe - er sei im Jahresvergleich um mehr als 30% gestiegen. Derzeit würden die vorbörslichen Notierungen auf eine flache Marktreaktion hindeuten - die starke Performance habe die Bedenken über mögliche weitere Abflüsse ausgeglichen - da sich die Stimmung am Aktienmarkt im dritten Quartal etwas verschlechtert habe (bei steigenden Renditen der 10-jährigen Treasuries).- Umsätze: 4,52 Mrd. USD gegenüber 4,51 Mrd. USD (+4,9% ggü. Vorjahr)- Gewinn pro Aktie (EPS): 10,91 USD vs. 8,20 USD erwartet (9,55 USD in Q3 2022)- Verwaltetes Vermögen (AUM): USD 9,1 Billionen vs. USD 9,23 Billionen erwartet (12% Anstieg y/y - im Jahresvergleich)- Netto-Kapitalzuflüsse: 2,57 Mrd. USD vs. 61,74 Mrd. USD erwartet (Rückgang um 85% ggü. Vorjahr)- Operative Marge: 36,2% vs. 35,8% erwartet und 35,4% in Q3 2022- Kosten: USD 2,8 Mrd. (im Rahmen der Erwartungen (+3,6% y/y)- Zuflüsse von Aktienmarktfonds: USD 34,47 Mrd. Abflüsse vs. USD 11,46 Mrd. Zuflüsse erwartet- Zuflüsse bei langfristigen Fonds: Abflüsse in Höhe von USD12,64 Mrd. gegenüber USD 50 Mrd. erwarteter Zuflüsse- Zuflüsse in festverzinsliche Fonds: USD 13,21 Mrd. gegenüber USD23,33 Mrd. im Vorquartal- Erträge aus Technologiedienstleistungen: 407 Mio. USD gegenüber 365 Mio. USD im Vorquartal (Anstieg um 20% gegenüber dem Vorjahr)In einem Kommentar zu den Ergebnissen habe CEO Larry Fink darauf hingewiesen, dass die Anleger nun "echte" Möglichkeiten hätten, außerhalb des Aktienmarktes und der Risikoanlagen zufriedenstellende Renditen zu erzielen. Die Experten von XTB sehen, dass dies das Verhalten der Kunden von BlackRock beeinflusst, die nun potenziell härtere Zeiten außerhalb des Aktienmarktes "abwarten" können, indem sie Geldmarktfonds nutzen, bevor sich die Geldpolitik normalisiert, was wiederum ein Klima schafft, das der "Risikobereitschaft" förderlich ist - was dem Fonds in den letzten 20+ Jahren geholfen hat. Gleichzeitig würden die Experten feststellen, dass die Leistung von BlackRock im Bereich der festverzinslichen Anlagen die Schwäche der Aktienmarktfonds nicht abgemildert habe und die Markterwartungen stark enttäuscht habe. Die Kunden würden ihre Gelder nicht nur innerhalb der vom Fonds verwalteten Vermögenswerte, sondern auch außerhalb verlagern, was sich negativ auf das "schrumpfende" Geschäft auswirken könne. Andererseits habe das Unternehmen seinen Nettogewinn stark verbessert, bei einem leichten Anstieg der Kosten im Jahresvergleich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link