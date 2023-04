Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.BlackRock könne mit seinen Q1-Zahlen überzeugen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis seien im Vorjahresvergleich aufgrund geringerer Provisionserträge zwar rückläufig gewesen, aber beim Gewinn habe der weltweit größte Vermögensverwalter die Prognosen der Analysten geschlagen. Und noch eine Kennziffer erfreue.Konkret: Im ersten Jahresviertel 2023 habe der US-Konzern 4,24 Milliarden Dollar eingenommen - und damit rund zehn Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das sei jedoch keine Enttäuschung gewesen, da die Analysten exakt mit diesem Wert gerechnet hätten.Ergebnisseitig hätten die Amerikaner einen um 18 Prozent verminderten Überschuss von 7,93 Dollar je Aktie (1,2 Milliarden Dollar) ausgewiesen und damit mehr als von den Experten im Vorfeld taxiert. Die Analysten hätte nämlich lediglich von 7,69 Dollar je Aktie erwartet.Positiv: Das in New York ansässige Unternehmen habe das Quartal mit einem verwalteten Vermögen von 9,1 Billionen US-Dollar beendet, was einem Rückgang von rund fünf Prozent im Vorjahresvergleich (9,6 Billionen Dollar) entspreche. Im Vergleich zum Vorquartal (viertes Quartal 2022: 8,6 Billionen Dollar) habe der US-Vermögensverwalter-Gigant jedoch ein Anstieg von sechs Prozent verzeichnet.BlackRock habe geliefert. Zudem sei die Zunahme der Nettozuflüsse ein gutes Zeichen, da mehr verwaltetes Vermögen höhere Gebührenerträge bedeute. Könne die Aktie auf Schlusskurs-Basis beide Trendlinien (GD200; GD50) herausnehmen, wäre das ein frisches Kaufsignal.Kurzum: Investierte Anleger bleiben dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Hinweis: Die BlackRock-Aktie sei derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 14.04.2023)