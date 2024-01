NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

799,60 USD +0,88% (12.01.2024, 21:59)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (16.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von TD Cowen:Bill Katz, Analyst von TD Cowen, stuft die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) von "market-perform" auf "outperform" hoch.Die Heraufstufung spiegele einen stärkeren Ausblick für BlackRocks Legacy-Plattform und die Auswirkungen des Global Infrastructure Partners-Deals wider, so Bill Katz in einer Research-Note an die Investoren. TD Cowen sei der Ansicht, dass der Deal "das Narrativ" für BlackRock verändere, und sehe einen Weg zu 1.000 USD pro Aktie.Bill Katz, Analyst von TD Cowen, stuft die Aktie von BlackRock von "market-perform" auf "outperform" herauf und erhöht das Kursziel von 819 auf 938 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze BlackRock-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:733,00 EUR +0,30% (16.01.2024, 12:19)