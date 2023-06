Börsenplätze BlackRock-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

647,40 EUR -0,37% (16.06.2023, 14:20)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

711,19 USD +2,71% (15.06.2023, 22:00)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (16.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Nach der jüngsten Kurserholung deute in der BlackRock-Aktie alles auf einen Doppelboden hin. Der Titel lasse eine mustergültige W-Formation erkennen, die sich für einen Kursanstieg von weiteren zehn Prozent verbürgen dürfte. Damit werde nicht nur eine mittelfristige, sondern sogar eine übergeordnete Trendwende immer wahrscheinlicher: Zwischen 775 Dollar und dem Allzeithoch bei knapp 973 Dollar würden nur wenige Widerstände liegen.Zuvor gelte es jedoch, die laufende Chartformation zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Hierfür sehe es mit der Tageskerze von gestern richtig gut aus. Der Ausbruch über den Widerstand bei 700 Dollar werde außerdem durch die überdurchschnittlich hohen Handelsumsätze der vergangenen drei Tage unterstützt. Der jüngste Kursanstieg werde also bislang ge- und nicht verkauft, das erhöhe die Chancen auf Anschlussgewinne.Der Relative-Stärke-Index sei mit einem Wert von 68 gut aufgelegt, aber noch nicht überkauft. Frühere Verlaufshochs seien in der Aktie durch teils deutlich höhere RSI-Werte anzeigt worden. Kurzfristig dürfte Höhenangst daher unangebracht sein. Idealerweise könne der gestrige Ausbruch zum Handelsschluss heute mit einer Wochenkerze oberhalb von 700 Dollar bestätigt werden.Mit dem Sprung über den Widerstand bei 700 Dollar habe BlackRock weiteres Kurspotenzial freigesetzt, jetzt würden 775 Dollar ins Visier der Anleger rücken. Für diesen Wert würde die sich im Chart abzeichnende W-Formation mustergültig abgeschlossen werden und sich die Chance auch auf eine übergeordnete Trendwende ergeben.Bereits investierte Anleger bleiben dran, so Max Gross von "Der Aktionär". (Anaylse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link