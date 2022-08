Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

712,70 EUR +0,10% (26.08.2022, 11:02)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

710,60 USD +1,45% (25.08.2022. 22:100)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (26.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Exchange-Traded-Funds (ETFs) würden seit Jahren als Basisanlage am Aktienmarkt gelten. Gerade bei Einsteigern oder Anlegern, die gezielt für die Rente ansparen wollten, seien die Produkte beliebt. Wer mehr auf die Performance schaut, wäre mit einem ähnlichen Investment besser gefahren.Der MSCI World sei häufig das Maß aller Dinge, wenn der breite Aktienmarkt weltweit über einen ETF abgebildet werden solle. Die Indexfirma MSCI Inc. habe die Benchmark entwickelt, Anlageprodukte, die die Performance auch nachbilden würden, kämen aber von ETF-Anbietern. Einer der bekanntesten sei iShares, der gleichzeitig weltweit größte Anbieter in diesem Segment. Dahinter stehe niemand anderes als BlackRock, die Nummer 1 unter den globalen Vermögensverwaltern. BlackRock sei ebenfalls an der Börse gelistet.Die Entwicklung der BlackRock-Aktie sei mit der allgemeinen Marktentwicklung verknüpft. Daher sei der Kurs im laufenden Jahr unter die Räder gekommen. Die langfristigen Perspektiven seien allerdings sehr gut, denn die Marktstellung sei nicht mehr einzuholen und es gebe zahlreiche WachstumstrendsDie BlackRock-Aktie sei ein Basisinvestment im US-Finanzsektor. Der Stopp verbleibe bei 600 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze BlackRock-Aktie: