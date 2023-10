NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (06.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 888 auf 836 USD.In seiner Gewinnvorschau für den alternativen Vermögensverwalter weise das Researchhaus darauf hin, dass es seine EPS-Schätzungen für das GJ23 und das GJ24 um 3% bzw. 6% gesenkt habe, was auf ein niedrigeres AUM-Niveau und schwache Kapitalflüsse zurückzuführen sei. Die Prognosen des Researchhauses würden nun etwa 1% bzw. 6% unter den Konsensschätzungen für das GJ23 und das GJ24 liegen und es füge hinzu, dass es angesichts der unsicheren und volatilen Märkte einen anhaltenden kurzfristigen Druck für die traditionellen Verwalter sehe.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von BlackRock weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 06.10.2023)Börsenplätze BlackRock-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:603,80 EUR -0,56% (06.10.2023, 15:03)