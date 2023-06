Wie aus den Dokumenten weiter hervorgehe, solle die Verwahrung der Bitcoin-Bestände, mit denen der ETF hinterlegt sei, die US-Kryptofirma Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) übernehmen. BlackRock und Coinbase würden bereits eine strategische Partnerschaft pflegen, die dadurch vertieft werden würde. Der Kryptobörsenbetreiber habe derzeit aber selbst regulatorischen Ärger an der Backe und sei zu Beginn der Vorwoche von der SEC verklagt worden.



Seit den SEC-Klagen gegen Coinbase und Binance sei der Kryptomarkt in Aufruhr. Unmittelbar betroffen seien zwar nur Plattformen und Altcoins in den USA, während der Bitcoin außen vor sei. Die Auswirkungen seien allerdings weltweit und fast bei allen Coins und Token zu spüren. Vor diesem Hintergrund komme das Bekenntnis von BlackRock zu Bitcoin und Coinbase wie gerufen.



Nachdem der Bitcoin zur Wochenmitte zeitweise unter die wichtige 25.000-USD-Marke gefallen sei, habe er sich nach der BlackRock-Meldung wieder etwas nach oben absetzen können. Am Sonntagnachmittag notiere er auf 7-Tage-Sicht sogar wieder rund 3% höher bei rund 26.500 USD. Die positive Langfrist-Prognose des "Aktionärs" gelte hier auch weiterhin.



Die Aktie von Coinbase sei am Freitag unterdessen rund 2,5% höher aus dem Handel gegangen, stehe angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit in den USA jedoch nicht auf der Empfehlungsliste. Bei BlackRock sollten investierte Anleger dabeibleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (19.06.2023/ac/a/m)



