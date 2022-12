Die Schwäche des Aktienmarktes sei definitiv nicht nach BlackRocks Geschmack, das während Abschwüngen mit geringeren Kundenzuflüssen, Mittelabflüssen und einem Wertverlust seines Anlageportfolios rechnen müsse. Im dritten Quartal habe der Fonds unter anderem Aktien von Apple und Alphabet verkauft. Der größte Teil des Portfolios des Fonds bestehe trotz Rückgängen im Jahr 2022 immer noch aus Technologieaktien (fast 24%). Die Portfolioreduzierung im 3. Quartal sei nicht sehr signifikant gewesen, der Fonds habe sich von 0,82% der Apple-Aktien (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und 2,14% der gehaltenen Alphabet-Aktien (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) getrennt. BlackRock habe auch seine Position beim Ölgiganten Chevron Corp (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) um 4,99% reduziert. Stattdessen habe es 5,75 Millionen Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gekauft - eine Steigerung seiner Beteiligung um 3,46%.



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (09.12.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BlackRock: Prognosen für den Aktienmarkt für 2023 - AktiennewsDer weltweit größte Investmentfonds BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) mit einem verwalteten Vermögen von fast 8 Billionen US-Dollar hat seine Prognosen für den Aktienmarkt und die Gesundheit der Wirtschaft im Jahr 2023 geteilt, so die Experten von XTB.Nach Angaben des Fonds seien die Aktienbewertungen immer noch hoch und würden die Rezession, die auf die Wirtschaft warte, nicht vollständig widerspiegeln. Laut BlackRock würden die aktuellen Gewinnerwartungen selbst eine moderate Rezession noch nicht vollständig widerspiegeln.Laut BlackRock stehe die Welt vor einer Rezession, weil die restriktive Politik der Zentralbanken den Volkswirtschaften mehr Probleme bereiten werde als in der Vergangenheit.Neben anderen Risiken habe der Fonds die Immobilienkrise, begrenzte Unternehmensinvestitionen, einen fortschreitenden Rückgang der Ersparnisse der Amerikaner und eine negative Stimmung in den Unternehmensvorständen genannt.Laut Analysten gehe die Ära von vier Jahrzehnten stabilen Wachstums und begrenzter Inflation zu Ende, und die Welt sei in eine Phase erhöhter Volatilität eingetreten, deren Ende noch nicht einmal am Horizont sichtbar sei.Die Aussicht auf einen Mangel an entscheidender Unterstützung durch die Zentralbanken bedeute laut BlackRock, dass Anleger ihre Strategie ändern sollten, indem sie ihre Portfolios häufiger ändern und die Sektoren und Geschäftsmodelle der Unternehmen sorgfältig analysieren, würden um in einer schwächeren Phase des Aktienmarktes zurechtzukommen. Der Fonds habe berichtet, dass die alte Methode "Buy the Dip" in der kommenden Zeit möglicherweise nicht von großem Nutzen sein werde.Andere große Wall-Street-Banken wie Morgan Stanley und die Bank of America hätten ebenfalls davor gewarnt, dass US-Aktien im Jahr 2023 aufgrund einer Verlangsamung aufgrund der Auswirkungen hoher Zinssätze unter Druck geraten könnten. Der CEO von Goldman Sachs, David Solomon, habe eine Chance von nur 35% angegeben, dass die USA eine Rezession vermeiden würden.Kontroverse über die Politik von BlackRockDer Fonds von BlackRock sei als einer der weltweit größten Initiatoren im Bereich Umwelt und Corporate Governance kürzlich wegen seiner bedeutenden Investitionen in Unternehmen, die auf dem Markt für fossile Brennstoffe tätig seien, unter Beschuss geraten. Laut dem Hedgefonds Bluebell Capital, der eine Beteiligung an BlackRock besitze, sei die ESG-Strategie nicht im Einklang mit den tatsächlichen Maßnahmen des Fonds gestanden und sei kritisiert worden, was die unabhängige Entscheidungsfindung von BlackRock als Fonds untergrabe, der Vermögenswerte im besten Interesse der Kunden verwalte. Der Fonds habe nicht aufgehört, in fossile Brennstoffe zu investieren, wodurch der CEO und Mitbegründer des großen Erfolgs des Fonds, Laurence Fink, beispielloser Kritik ausgesetzt gewesen sei. Der Fonds stehe den Vorwürfen von Bluebell kritisch gegenüber. In der Vergangenheit habe BlackRock den Erwerb von Anteilen an Unternehmen, die in "nicht-kollegialen" Geschäftsbereichen tätig seien, als ein Instrument zur Beeinflussung der Transformation ihrer Unternehmen in eine "grüne Richtung" argumentiert. Im Laufe des Sommers hätten 19 US-Staatsanwälte L.Fink und BlackRock beschuldigt, ihre treuhänderischen Pflichten verletzt und Aktionärsgewinne geopfert zu haben, um eine kohlenstofffreie Agenda voranzutreiben. Letzte Woche habe der Bundesstaat Florida angekündigt, 2 Milliarden Dollar aus den staatlichen Pensionsfonds von BlackRock abzuziehen.