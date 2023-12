Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (01.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock sei der größte Vermögensverwalter der Welt, doch auch der Gigant leide unter den hohen Zinsen. Im November sei das Jahrestief erreicht worden, dann habe eine rasante Rally eingesetzt. "Der Aktionär" erkläre, ob Anleger jetzt noch einsteigen sollten.Jahrelang habe BlackRock überdurchschnittliche Renditen geliefert, die Anleger seien dementsprechend verwöhnt vom Erfolg gewesen. Das habe aber ein jähes Ende gehabt, als die Zinsen in den USA anfingen zu steigen. Erst seien es die Renditen am Finanzmarkt gewesen, die die Leitzinserhöhungen vorweggenommen hätten. Dann sei die FED im März letzten Jahres gefolgt.Generell seien hohe Zinsen Gift für die Aktienmärkte. Vergangenes Jahr seien die großen Indices dementsprechend auch unter Druck gekommen. Ende 2022 habe dann aber eine Trendwende eingesetzt. BlackRock habe dieses Jahr dennoch mit weniger Zuflüssen bei der Tochter iShares zu kämpfen gehabt. Diese Sparte biete ETFs an, seit Jahren sei vor allem das Geschäft mit passiven Aktienfonds gelaufen. Da die Börse 2022 eingebrochen sei, seien hier viele Anleger verschreckt gewesen.Dafür sei der Umsatz bei Anleihefonds aufgedreht. Der Einbruch bei Aktienfonds habe aber nicht ganz kompensiert werden können. Die Hoffnung für nächstes Jahr und Treiber der jüngsten Rally seien sinkende Zinsen, die die Börsen weiter anschieben würden. Dann sollte insgesamt das Geschäft bei BlackRock wieder deutlich besser laufen.Charttechnisch sehe es derzeit positiv aus. Denn der Ende 2022 vom Hoch bei 971,50 Dollar ausgebildete Abwärtstrend sei nun nachhaltig gebrochen. Die Aktie sei Ende November über den Trend bei 720,30 Dollar geschossen. Danach sei es weiter nach oben gegangen. Die nächste Hürde wäre nun das diesjährige Verlaufshoch bei 757,89 Dollar vom Juli.Die Aktie sei seit kurzem auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Die Perspektiven hätten sich aufgehellt und auch das zuletzt gestiegene Volumen spreche für eine Fortsetzung der Rally.BlackRock ist in absolutes Basisinvestment im Finanzsektor und auch für konservativere Anleger eine gute Wahl, so Fabian Strebin. Der Stopp sollte bei 500,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 01.12.2023)