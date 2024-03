NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (05.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:

J.P. Morgan Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK).

Die US-Investmentbank halte einen Anstieg der festverzinslichen Kapitalflüsse, die durch Barmittel an der Seitenlinie finanziert würden, für unwahrscheinlich, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. In der gesamten Branche werde aufgrund eines sich möglicherweise normalisierenden Zinsumfelds mit einem Anstieg der durch Barmittel finanzierten Rentenströme gerechnet. JPMorgan glaube allerdings nicht an einen bevorstehenden Anstieg der bargeldfinanzierten Nettozuflüsse in festverzinsliche Anlagen.

J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die BlackRock-Aktie bestätigt und das Kursziel von 734 auf 742 USD angehoben. (Analyse vom 04.03.2024)