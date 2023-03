Börsenplätze BlackRock-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

596,00 EUR -0,67% (17.03.2023, 13:54)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

636,98 USD +0,83% (16.03.2023)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BlackRock-Aktie habe sich nach dem jüngsten Absturz zuletzt wieder gefangen. Auf Wochensicht stehe bei den Papieren des größten Vermögensverwalters der Welt gar ein kleines Plus zu Buche - vor allem dank der jüngsten entschlossenen Bankenrettungen. Der BlackRock-Boss Larry Fink sehe jedoch weitere Risiken für das Finanzsystem.Konkret habe der US-Konzernlenker davor gewarnt, dass der regionale Bankensektor in den USA nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) weiterhin gefährdet sei und dass die Inflation anhalten und die Zinsen weiter steigen würden, wie Reuters jüngst berichtet habe. In seinem jährlichen vielbeachteten Brief an Investoren habe Fink die derzeitige Finanzsituation als den "Preis des leichten Geldes" beschrieben.Es sei aus seiner Sicht noch zu früh, um den Schaden in Gänze abzuschätzen. "Die Regulierungsbehörden haben bisher schnell reagiert, und entschlossene Maßnahmen haben dazu beigetragen, Ansteckungsgefahren abzuwehren. Aber die Märkte bleiben angespannt". Hintergrund: Die FED habe seit rund einem Jahr die Zinsen um fast 500 Basispunkte anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Der BlackRock-CEO gehe sogar von weiteren Zinserhöhungen aus.Die BlackRock-Aktie habe den gestrigen US-Handelstag mit einem leichten Aufschlag von rund einem Prozent bei rund 637 Dollar beendet. Auf dem weiteren Weg nach oben stehe nun das jüngst markierte Verlaufshoch (10. März) von 651 Dollar im Wege, im Anschluss müsste der US-Finanztitel dann einen starken Widerstand im Form des GD 200 bei rund 672 Dollar überwinden.Die Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Dennoch verbleibt der weltweit größte Vermögensverwalter auf der Watchlist, da die Nettozuflüsse im vergangenen Quartal per Saldo gestiegen sind. Ein Neueinstieg macht jedoch erst mit der Herausnahme des GD200 Sinn, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link