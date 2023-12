NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (08.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Der Kurs sei zuletzt am horizontalen Widerstand bei 756,81 USD abgeprallt und habe zur Wochenmitte nach unten gesteuert. Damit habe die Aktie vorerst den sehr steilen Aufwärtstrend, der im Oktober begonnen habe, bei 754 USD verlassen. Es sei allerdings kein Wunder, dass das nicht durchzuhalten gewesen sei. Für Aktionäre sei das kein Beinbruch, denn das Papier notiere nach wie vor über dem Ausbruchsniveau von rund 716 USD. Dort sei der langfristige Abwärtstrend gebrochen worden.Im kommenden Jahr bestehe eine gute Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, auch wenn es kurzfristig eher nach Konsolidierung aussehe. Anleger könnten an schwächeren Tagen zu mit Stopp bei 500 Euro zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze BlackRock-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:691,60 EUR +0,12% (08.12.2023, 16:15)