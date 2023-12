NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

807,13 USD +4,36% (14.12.2023. 22:00)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (15.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) von "overweight" auf "neutral" zurück.Die Aktien hätten sich im vierten Quartal deutlich besser entwickelt, da die Erwartungen steigen würden, dass BlackRock der Hauptnutznießer eines Übergangs zu festverzinslichen Produkten und börsengehandelten Fonds aus anderen Anlageklassen sein werde, so J.P. Morgan in einer Research Note. Das Unternehmen stimme der These zu, dass ein sinkendes Zinsumfeld festverzinsliche Anlagen attraktiver mache, erwarte aber nicht, dass das Ausmaß des Übergangs ausreiche, um eine weitere Outperformance der BlackRock-Aktie zu rechtfertigen. Darüber hinaus sehe es die Aussichten für iShares US Equity ETFs schwieriger, da iShares Marktanteile an passive und aktive ETF-Manager verliere.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von von "overweight" auf "neutral" herab. Ihr Kursziel von 708 USD hätten sie nicht angetastet. (Analyse vom 15.12.2023)Börsenplätze BlackRock-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:726,00 EUR -1,14% (15.12.2023, 12:48)