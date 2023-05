unter folgendem Link.



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Charttechnisch mache sich beim Papier der US-Investmentgesellschaft nach einem mehrmonatigen Abwärtstrend eine Divergenz Hoffnung auf eine Trendwende. Während in der internen Unternehmenspolitik ein Wandel stattfinde, könnte auch das Chartbild vor einer Veränderung stehen. Seit Dezember 2022 befinde sich die BlackRock-Aktie zwar in einem Abwärtskanal, doch der Kurs habe die Horizontale bei 625,17 USD erfolgreich als Unterstützung getestet. Dies könnte ein Anzeichen für eine Trendwende sein. Dafür spreche auch die bullishe Divergenz im RSI-Indikator. Während BlackRock seit März zwei Tiefs auf dem gleichen Preisniveau gebildet habe, weise der RSI steigende Hochs auf. Das nächste Ziel befinde sich an der Oberseite des Trendkanals bei etwa 681 USD. Schaffe es die BlackRock-Aktie, auch diesen Widerstand hinter sich zu lassen, könne sie relativ zügig in Richtung des April-Hochs bei 701,17 USD steigen, was einem Kurspotenzial von etwa 10% entspreche.Nach einer schwierigen Zeit für BlackRock-Aktionäre helle sich das Chartbild langsam auf. Der RSI habe mit seiner bullishen Divergenz ein Kaufsignal generiert, was die Chancen auf ein Ende des Abwärtstrends erhöhe. Anleger, die bisher nicht investiert seien, sollten einen Ausbruch über die Oberseite des Trendkanals abwarten, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)