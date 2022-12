Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (23.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.BlackRock sei mit rund 10 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen die größte Investmentgesellschaft der Welt. Aufgrund der schwachen Aktien- und Immobilienmärkte habe auch BlackRock seine liebe Mühe, in diesem schwierigen Umfeld zu performen. Nach Kursverlusten von zeitweise fast 50 Prozent bei der Aktie könnte sich allerdings bald eine gute Einstiegsgelegenheit ergeben.Sechs bis acht Prozent besitze BlackRock an verschiedenen DAX-Konzernen wie zum Beispiel Vonovia, Bayer und BASF. Keiner dieser drei Werte habe im diesem Jahr überzeugen können. Das habe auch die Aktie des Vermögensverwalters zu spüren bekommen.Von ihrem Allzeithoch bei 971,50 Dollar 2021 bis zum Jahrestief im Oktober bei 503,12 Dollar habe das Papier rund 48 Prozent verloren. Derzeit bilde sich eine Formation, die die Trendwende einleiten könnte. In diesem Szenario wäre sogar ein neues Allzeithoch innerhalb der nächsten 18 Monate möglich.Der Chart habe von August bis November eine so genannte V-Formation ausgebildet, an deren Tief sich eine interessante Tageskerze befinde.Im Optimalfall bilde sich gerade die rechte Schulter einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter Formation. Sollte das der Fall sein, falle der Kurs typischerweise erneut in den Bereich des 61,8%-Fibonacci-Retracements bei 573,93 Dollar und beende damit die Bodenbildung. Anschließend sollte eine weitere Aufwärtswelle folgen, in der BlackRock neue Allzeithochs erreiche.Die BlackRock-Aktie habe ihr finales Tief wahrscheinlich schon markiert, dennoch könne es nochmal zu einem Rücksetzer bis 573,93 Dollar kommen.Anleger halten noch die Finger still und nutzen die nächste Korrektur, um einzusteigen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2022)