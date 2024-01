Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (04.01.2024/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank FED am Vortag habe den Kursen keine Entlastung gebracht. Nach dem missglückten Jahresstart seien am US-Aktienmarkt am Donnerstag Standard- und Technologiewerte zunächst in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die BlackRock-Aktie starte nach dem schwachen Jahresauftakt nun eine Stabilisierung.Im noch jungen Börsenjahr 2024 hätten die im Vorjahr besonders stark gelaufenen Tech-Werte bisher einen schweren Stand. Dies habe auch damit zu tun, dass immer mehr Marktteilnehmer inzwischen Zweifel hegen würden, ob die US-Notenbank FED die Zinsen tatsächlich schon bald senken werde.Daten vom US-Arbeitsmarkt seien am Donnerstag robust ausgefallen. Die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten habe im Dezember mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei in der vergangenen Woche zudem stärker gefallen als angenommen.Ein robuster Arbeitsmarkt erschwere der US-Notenbank FED den Kampf gegen die Inflation. Er stütze die Lohnentwicklung und so auch die Preise. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Dezember am Freitag. Für die Zinsentscheidungen der Notenbank sei die Entwicklung am Arbeitsmarkt ein zentraler Punkt.Am heutigen Donnerstag seien nun die Bullen wieder am Steuer und der Titel lege in den ersten Handelsstunden um aktuell 0,8 Prozent zu. Ein erstes gutes Zeichen, dass die Anleger das neuste US-Notenbank-Protokoll positiv aufgenommen hätten.Die BlackRock-Aktie habe eine schwachen Start in das neue Jahr gehabt. Anleger sollten sich hiervon aber nicht verunsichern lassen, da nach dem starken Anstieg zuvor Gewinnmitnahmen nachvollziehbar seien. Anleger bleiben investiert und Neueinsteiger können Rücksetzer als Kaufchance nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BlackRock-Aktie. (Analyse vom 04.01.2024)Mit Material von dpa-AFX