BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (12.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK).Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, habe am Freitag seine Bücher geöffnet. Das Unternehmen habe die Gewinnerwartungen übertroffen und im vierten Quartal 2023 ein Vermögen von über zehn Billionen Dollar gemanagt. Zudem habe BlackRock bekannt gegeben, dass man den privaten Vermögensverwalter Global Infrastructure Partners übernehmen werde.Der Vermögensverwalter habe einen Gewinn von 9,66 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,63 Milliarden Dollar im Quartal gemeldet. Damit habe man die Gewinnerwartungen der von FactSet befragten Analysten übertroffen, die mit 8,84 Dollar pro Aktie gerechnet hätten. Der Umsatz habe mit 4,63 Milliarden Dollar im Bereich der Schätzungen gelegen. Ein Jahr zuvor habe BlackRock einen Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 8,93 Dollar gemeldet.Das verwaltete Vermögen habe laut dem Unternehmen einen Wert von über zehn Billionen Dollar erreicht, mit Nettozuflüssen von 96 Milliarden Dollar allein im vierten Quartal. Analysten hätten erwartet, dass BlackRock das Jahr 2023 mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Billionen Dollar abschließen würde.BlackRock habe zudem gemeldet, dass man rund 12,5 Milliarden Dollar auf den Tisch lege, um Global Infrastructure Partners zu kaufen. Die Transaktion solle bis zum dritten Quartal abgeschlossen sein und umfasse drei Milliarden Dollar in bar sowie zwölf Millionen BlackRock-Stammaktien.Auch wenn der Markt die guten Zahlen nicht gleich honoriere, würden sie zeigen, dass es für den Vermögensverwalter wieder in die richtige Richtung gehe."Der Aktionär" bleibt bei seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 900 Euro, so Michael Diertl. Der Stopp sollte bei 500 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 12.01.2024)