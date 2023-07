NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

728,03 USD -1,59% (14.07.2023)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (17.07.2023/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - BlackRock: Gewinn steigt kräftig - AktiennewsDer weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) hat seinen Gewinn dank der Investitionsfreude der Anleger in seine verschiedenen Fonds gesteigert. Dies berichtet das "Handelsblatt" und bezieht sich dabei auf eine Meldung der Nachrichtenagentur "Reuters", so die Experten von "FONDS professionell".Der bereinigte Gewinn sei im abgelaufenen zweiten Quartal um ein Viertel auf 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Milliarden Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt habe.Das verwaltete Vermögen des in New York ansässigen Konzerns habe sich auf 9,4 Billionen Dollar (8,4 Billionen Euro) belaufen, verglichen mit 8,5 Billionen Dollar (7,6 Billionen Euro) im Vorjahreszeitraum. Die Nettomittelzuflüsse seien hingegen auf 80 Milliarden Dollar (71 Milliarden Euro) von zuvor 89,6 Milliarden Dollar (80 Milliarden Euro) gesunken. Bisher hätten die Märkte in diesem Jahr ein Comeback hingelegt und den Zinserhöhungen der US-Notenbank und den Bankenturbulenzen getrotzt.Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:647,80 EUR -0,15% (17.07.2023, 12:04)