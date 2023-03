Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

594,00 EUR +1,80% (14.03.2023, 11:35)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

625,89 USD -1,52% (13.03.2023)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Vermögensverwalter BlackRock habe im letzten Jahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Insgesamt hätten die am gestrigen Montag präsentierten Zahlen aber die Erwartungen übertreffen können. Das Chartbild sorge jedoch für weitaus weniger Freude. Auf diese Marken sollten Trader nun achten.Die BlackRock-Aktie sei eng mit der Performance des Gesamtmarktes gekoppelt, da der Konzern einen Großteil seiner Einnahmen über Provisionen erziele, die bei verschiedenen Produkten wie den ETFs von iShares eingesammelt würden. Die schlechte Entwicklung der Börsen 2022 spiegele sich immer noch im Kurs der BlackRock-Aktie wider. Im laufenden Jahr sehe es bisher nicht besser aus, seit ihrem Hoch im Februar habe sie knapp 20 Prozent eingebüßt.Dabei habe der Kurs wichtige Unterstützungsmarken wie den GD50 bei 720,44 Dollar und den GD100 bei 705,04 Dollar unterschritten. Zuletzt hätten die Papiere den GD200 bei 672,18 Dollar durchbrochen und damit ein neues Verkaufssignal ausgelöst. Seither habe sich der Abwärtsdruck verstärkt. Sollte der Kurs nicht drehen, drohe ein Fall bis auf das Oktober-Tief bei 526,94 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: