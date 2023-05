Börsenplätze BlackRock-Aktie:



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (31.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Die Aktie des Vermögensverwalters BlackRock sei technisch zuletzt durch eine bullische Divergenz im Relative-Stärke-Index aufgefallen. Investoren habe das auf eine mittelfristige Bodenbildung hoffen lassen. Der Eindruck habe nicht getäuscht, bei etwa 630 Dollar sei der Aktie ein Doppelboden geglückt. Investoren habe das zu weiteren Käufen veranlasst, die Aktie steige. Halte die Trendwende jetzt an oder sei es das schon gewesen?Hinter Vermögensverwaltern wie BlackRock lägen schwierige eineinhalb Jahre. Einerseits seien die Notierungen durch einen schwachen Gesamtmarkt und andererseits auch durch Mittelabflüsse belastet worden. Eine wichtige Kenngröße für Vermögensverwalter seien die sog. Assets Under Management, kurz AUM, also die Höhe der verwalteten Investorengelder. Die nämlich bestimme in Abhängigkeit von den erhobenen Verwaltungsgebühren über die Erträge von BlackRock und Co.Zwar hätten die Mittelabflüsse auch in den vergangenen Wochen angehalten, der vor allem dank Technologieaktien steigende Gesamtmarkt habe die Abflüsse aber kompensieren können, sodass die Assets Under Management zuletzt leicht gestiegen seien. BlackRock selbst lasse sich hier zwar nur quartalsweise in die Karten schauen, einige Mitbewerber, etwa Invesco, T.Rowe und Cohen & Steers, würden ihre AUMs jedoch monatlich veröffentlichen und hätten Zuwächse von etwa einem Prozent verzeichnet. Das habe in der Branche für fundamentalen Rückenwind gesorgt.Das Chartbild von BlackRock habe sich in den vergangenen zwei Wochen deutlich aufgehellt und dabei nicht nur von fundamentalem, sondern auch von technischem Rückenwind profitiert. Der nun geglückte Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie habe für ein erstes Kaufsignal gesorgt und verspreche weitere Kursgewinne. Vor allem oberhalb von 700 Dollar dürfte die Aktie so richtig in Fahrt kommen, das nächste Kursziel läge bei rund 775 Dollar. Eine erneute Eintrübung hingegen würde sich für Kurse unterhalb von 630 Dollar ergeben. Hier sollten sich Investoren und Trader gleichermaßen absichern, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link